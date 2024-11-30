【K社韓國小百科】韓國婚禮越來越像葬禮，賓客穿「彩色、白色」成大忌：一切為突出主角

日前，多名韓星Jennie、宋慧喬、邊佑錫等作為賓客參加了同一場婚禮，大家不約而同選擇了黑色為主的服裝，一度在外網引起震驚，也令人注意到韓國近年來獨特的婚禮文化。

當天Jennie穿黑衣黑褲黑鞋，搭配白色襯衫和米色包包; 宋慧喬黑色外套配黑色內搭、只有褲子是白色，單看上半身彷彿文同珢附體：



邊佑錫黑西裝搭白色高領衫; 金高銀身上也只能看到黑色。



當時有一些西方網友感到困惑，認為Jennie穿得不夠隆重、好似休閒或上班造型，其他人也過於灰暗，跟婚禮這一充滿祝福的場合不相稱。 然而在韓國人眼裡，以上卻是最為正確得體的穿法。

不過四五年前，韓國婚禮氛圍還是賓客只要不穿白色連衣裙就好，合影時還會把服裝較為鮮亮的人請到第一排。 賓客如果穿了黑色等較暗的服裝，亦可以搭配彩色絲巾、包包、華麗的首飾。 然而近年來就連淺色、彩色服裝都被視為白目，韓服只有雙方母親穿、彩色只有上年紀的人穿，年輕人則幾乎清一色穿黑色。 如果穿了華麗鮮亮的衣服，很可能遭到白眼：「你算老幾？ 以為是自己的婚禮嗎？」有人開玩笑稱，如果單看從會場門口走出來的人群，很容易分不清剛剛參加的是婚禮還是葬禮。



藝人更是如此，因身份緣故本就容易引起矚目，如果穿著又十分高調，更容易被網友公開處刑，所以從各方面考慮都是穿得越保守低調越好。 去年李昇基和李多寅舉辦婚禮，新娘的姐姐李侑菲穿了粉紅色短裙套裝、拎一隻粉紅色包包，還戴了彩色假髮，引起不少媒體和網友批評是故意搶新娘風頭。今年李侑菲上綜藝節目時不得不特意澄清，表示是妹妹要求男方賓客穿藍色、女方賓客穿粉色，且那身衣服是妹妹特地買給她，假髮也是因為拍戲來不及換，絕對沒有搶風頭的意思。



究其原因，跟韓國社會環境與觀念的改變有關。 韓國結婚率從2011年開始一直在下降，去年才終於增長1%，談戀愛和結婚的費用也越來越高，令婚禮日益成為人生難得的經驗。 加上SNS裡光鮮靚麗生活形象的助推，越來越多人把「當事人必須是婚禮唯一主角」奉為絕對信條。



現在韓國大部份婚禮在酒店舉辦，昏暗的環境中，燈光全部集中在新娘新郎，以凸顯其主角身份。 如果有賓客穿了較亮的衣服，合影時很可能被攝影師請去後排。 甚至有新人連賓客西裝裡面的白襯衫都無法容忍，拜託婚禮團隊用修圖軟體變成暗色。



影視作品中也有對「白衣奧客」的描寫，例如2017年KBS劇集《爸爸好奇怪》裡，女主和朋友們為了報復高中時霸凌自己的女同學，故意穿上白色連衣裙參加婚禮，引來路人一片驚訝。 今年1月開播的tvN漫改劇《和我老公結婚吧》裡，女主向惡毒女二攤牌時，也是穿了一身白衣來到婚禮現場。





有人認為韓國的婚禮文化越來越注重看別人眼色，已經失去穿衣自由，希望能打破這種趨勢。 不過違抗大環境並不容易，有網友分享個人經驗稱，曾經提議朋友都穿淺色衣服來參加婚禮，結果大多數人還是穿了暗色，令乖乖穿淺色的人感到丟人。

不過也有人覺得方便，婚禮葬禮都可穿同一套，也無需花心思特別打扮。

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