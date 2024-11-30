【韩网热门】SEVENTEEN最新Season's Greetings周边宣传影片被说品质很差：背景太烂了

原标题：「男团 SEVENTEEN 公开的 Season's Greetings 被说品质不好，其中这三个背景反应最差。」我承认我看到圆佑跟DK的时候，稍微皱了一下眉头...。

原PO在韩国论坛theqoo上分享了 SEVENTEEN 公司最新公开的 Season's Greetings 周边活动宣传影片（特别看重的部份包括写真书），认为所属经纪公司PLEDIS娱乐疯了，质感太差，估计粉丝们会抵制吧！（售价：45000韩元）

其中提到的三个最差的背景是

▼便利店椅子（DK）



▼防水塑胶材质布幕?（圆佑）



▼超市图案的壁纸（Vernon）



▼宣传影片：



在韩网也引发热烈讨论：（评论是综合 theqoo＋youtube）

1. 孩子们很漂亮，但背景真的很垃圾

2. 很失望，但还是想支持，希望成品是好的

3. SEVENTEEN为Pledis赚了多少钱？就这？

4. 我从欣赏他们的脸蛋，到无法忽视那丑爆的背景

5. 我第一次看到这么没有吸引力的SG

6. 考虑到孩子们赚的钱、地点和公司规模，这品质真的很低呢

7. 这SG的美感是认真的吗？

8. 说不定是团综《GOING SEVENTEEN》的新企划，还加入了搞笑元素

9. 公司终於疯了

10. 整体影片质感确实很差，全靠成员的颜值跟魅力，太扯了

11. 所以这是什么概念，我研究了好久

12. 我承认我不是粉丝，他们很帅，但老实说我认为是一个笑话

13. 大学分组交的团队作业可能都比这个强，是大公司耶，SEVENTEEN耶

14. 认真的吗？

15. 钱都花去哪了？设计部的人出来面对

16. 性价比如何？太无语了...

17. 便利店椅子我勉强接受是设定，那圆佑是怎么回事呢？公司对颜值太有自信吗？

18. 估计中小企业偶像团体出的SG都能赢过这个宣传影片

19. 真的太没诚意了

20. 每次都看到他们卖出数百万张专辑，钱都去哪里了？

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