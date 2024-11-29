失散姐弟終於見面了！韓佳人&金桐俊「換臉」結果本人都嚇傻！

金桐俊2010年以男團ZE:A帝國之子出道，出道初期就被說像韓佳人，尤其是一雙水汪汪的眼睛，每每打扮成女裝更像了。14年來兩人一直被網友笑稱是「失散姐弟」，近日終於見面！

韓佳人的YouTube頻道《自由夫人韓佳人》自開播以來，就有許多網友敲碗希望韓佳人能和金桐俊合體。韓佳人在請出金桐俊前，笑說知道大家想看，但也會擔心「和分身見面會很危險」（有個傳說，人遇到分身不久就會面臨人生盡頭）。韓佳人一見到金桐俊狂笑不已：「唉唷這是怎麼回事，真的很像！真的很像…像照鏡子一樣……」製作人看著他們也愣住了。



韓佳人和金桐俊對話過程頻頻笑場，兩人應要求打扮成經典的韓佳人造型後，韓佳人更是笑到不行，她甚至拿出兒子的照片和金桐俊比對。韓佳人當場打給丈夫延政勳問他：「誰是誰？」延政勳笑回：「找到弟弟了這麼開心嗎？」韓佳人開心分享和金桐俊見面多神奇、多感到親切，延政勳憶起過去和金桐俊見面時也覺得親切。回顧延政勳和金桐俊見面，節目《Road King》上，金桐俊一登場就被當作韓佳人、被其他班底喊「弟媳」，延政勳也搞笑喊金桐俊「親愛的」。



本集《自由夫人韓佳人》最高潮莫過於兩人玩換臉App，一看到畫面韓佳人超問號：「什麼啊？什麼啊？已經換了吧？」本來都訝異如此相似，看起來有換和沒換差不多，相當驚人！



影片公開不到兩天就有百萬觀看次數，還登上韓國發燒影片第二名！網友留言：「兩個人聊天的時候，實際上一直在看對方的臉」、「有這兩兄妹演的戲劇肯定大賣」、「本來就很像的人疊圖常常不像，第一次看到疊起來更像的」、「也試試看Face ID吧」、「兩人甚至還是天然美男美女」、「這是雙方父母都會嚇一跳的情況」、「太震驚了」、「微妙地一模一樣，又微妙地帥氣又漂亮，性別不同也能當翻版」……等等。

▼完整節目（節目裡還有更多比對，令人嘖嘖稱奇！）



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