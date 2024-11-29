朱智勛宇宙大爆發！Disney+《愛在獨木橋》一見鄭有美竟抓狂　燈具店擺渡人也戀愛啦

這幾天的天氣越來越寒冷，不少人的興趣就是躲在暖暖的被窩裡追劇！Disney+也聽到大家的心願了～最近可說是好劇連發，包含熱播中的《江南 B-Side》與《熱血司祭2》，毫無冷場的韓劇作品讓人捨不得睡！如今男神朱智勛與女神鄭裕美主演的愛情劇《愛在獨木橋》終於上檔，兩人的幽默式虐戀讓粉絲又笑又哭！別忘了接下來還有朱智勛化身擺渡人的姜草另一部神作《照明商店》，請正式迎接朱智勛宇宙爆發時代！

朱智勛時隔18年再接愛情喜劇

過去朱智勛的作品中，大多都是比較嚴肅的角色，像是《與神同行》或是《智異山》等等，而大家對於他的第一印象也都是正氣凜然的男神。然而在《愛在獨木橋》中，他卻拋下了所有包袱，飾演心口不一的理事長石志源，雖然外表是個成熟穩重的男人，但只要碰到讓自己在意的人總是冒冒失失，生氣時天空還會轟轟作響，彷彿就像小朋友一般的大男孩。

雖然他是時隔18年後才再度接演愛情劇，但依然完美消化戀愛中的男人會有的心境與神情，連深情的眼神也快電死人。此外他的搞笑演技更別錯過！不少網友看完之後笑稱第一次看見朱智勛臉上這麼多表情，原來男神也能如此搞笑!還有千萬不要錯過他的桶子演技! 這個片段會讓你直接笑噴並意猶未盡地反覆觀看! 看帥哥搞笑真的非常賞心悅目呀!原來朱智勛用身體搞笑也是超在行！



不老女神鄭裕美

鄭裕美可說是票房保證的南韓女演員，過去作品《熔爐》、《釜山行》、《82年生的金智英》都大獲好評，而她在綜藝節目中勤奮又俏皮的表現更是讓人眼睛為之一亮。然而網友在《愛在獨木橋》中也發現她雖然時隔4年回歸小螢幕，但無論顏值還是身材一路以來都沒有變化，由於她的身份是體育老師，因此有相當多動作比較大的橋段，但無論是爆氣大喊還是崩潰落淚顏值與演技都持續在線。

另外非常值得注意的是歐膩的皮膚，不但緊緻還白皙透亮到發光，宛如時間變化對她不管用，在過去她出演的綜藝裡，都能看到歐膩就錄影熬夜到深夜，也會非常重視皮膚清潔與保養，一定要整套做完再入睡，然後早上起床也會搭配運動與飲食控制來展現自己完美的一面，讓人再次讚嘆女神超狂的自律生活。



瘋狗吉娃娃 訓練精良的杜賓犬

要說前兩集兩位角色的形容，當然要以身邊好友的話來形容才是最精準的！鄭裕美飾演的體育老師尹志源雖然在學校相當有威嚴，但她其實是隱藏內心「瘋狗」的個性，只求安安穩穩的生活。然而昔日死對頭兼舊情人石志源的出現，再度激發她潛在本能，兩人只要一見面她就嘴上不饒人，再次相會還直接捏上臉。也因此好友兼同事這麼形容他們倆「尹志源像瘋狗吉娃娃，而石志源則是訓練精良的杜賓犬」逗趣描述可說是相當精準。



瘋狂的紫丁香花

從學生時期的兩人總是比個不停，身邊的好友們似乎也都習慣這樣的生活。然而某天在比學業排名時，石志源突然跟她說「只要我贏過你，你就跟我交往！」讓身邊的人都沸騰了起來，而傲氣的尹志源也不甘示弱地接受挑戰。儘管最終石志源未能如願，但愛苗早就在男孩與女孩心中生長。時隔15年再度見面，石志源趁著酒後壯膽再度誇下海口，以校園「瘋狂的紫丁香花」是否會再度開花為賭注，向尹志源發起挑戰。「只要真的開花了，你就跟我交往吧！」兩條平行線是否會再度交會？請一定要鎖定每週六日搶先首播的《愛在獨木橋》。





另外也別忘了朱智勛宇宙才正要開始！12月4日即將上線的《照明商店》也將由朱智勛、朴寶英與金雪炫主演，改編自姜草的同名漫畫，他將繼2023年最具代表性的年度大作《異能Moving》後，再度重回韓劇圈掀起追劇風潮！

Disney+ 搶先首播《愛在獨木橋》每周六日晚間 9:50 上架新集數

●《江南B-Side》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-90bfdb82-4ec8-459c-950d-4a145c163f03

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞