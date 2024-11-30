NewJeans開記者會直接宣佈解約！韓律師：非常聰明的策略，ADOR沒辦法阻止

女團NewJeans宣佈與所屬公司ADOR解除專屬合約之際法律界分析認為「NewJeans的獨立無法被阻止」，儘管ADOR娛樂反駁稱「專屬合約仍然有效」，但法律專家們普遍認為NewJeans的決定可能具有法律效力。

韓國「新萊」法律事務所的律師李賢坤（前家庭法院法官）在個人FB上表示「NewJeans未通過申請臨時處分（假處分）而直接宣佈解除合約，這是一種前所未有的方式，且是非常具有戰略性的選擇。 」李律師解釋道：「通常情況下藝人希望解除專屬合約時，會選擇申請臨時處分，這已成為一種慣例，但申請臨時處分訴訟過程中，往往會導致藝人在法院判決之前無法繼續活動。 而在本次NewJeans事件中，她們通過不訴訟直接宣佈解除合約，反而迫使ADOR需要主動提起訴訟，這是一種非常聰明的策略。」



28日晚NewJeans召開緊急記者會，通報將在29日凌晨0時正式解除與ADOR的專屬合約，強調「ADOR既沒有保護NewJeans的意願，也沒有能力」。 特別是成員Minji表示：「ADOR和HYBE違反了合約，因此我們才選擇解除合約。即使解除合約後，我們的活動也不會受到阻礙。」Haerin 也明確表示：「我們從未違反合約，也沒有支付違約金的理由。」對此，ADOR立即發表反駁聲明，稱：「專屬合約依然有效，在尚未收到存證信函的回函之前就強行召開記者會，我們對此深表遺憾。」

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針對部份觀點提出的「未經訴訟的合約解除無效」一說，李律師予以全盤否定。他解釋：「這種說法完全沒有依據。 與HYBE單方面解除與閔熙珍代表的股東協定相比，NewJeans解除合約有著充分的理由。」



法律界還分析認為，此次事件可能成為娛樂圈專屬合約慣例的一個新案例。 一位娛樂行業專業律師預測稱：「這次採用了不同於申請臨時處分這一傳統做法，是一個全新的法律應對方式，未來類似的案例可能會以此為參考。」

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