NewJeans开记者会直接宣布解约！韩律师：非常聪明的策略，ADOR没办法阻止

女团NewJeans宣布与所属公司ADOR解除专属合约之际法律界分析认为「NewJeans的独立无法被阻止」，尽管ADOR娱乐反驳称「专属合约仍然有效」，但法律专家们普遍认为NewJeans的决定可能具有法律效力。

韩国「新莱」法律事务所的律师李贤坤（前家庭法院法官）在个人FB上表示「NewJeans未通过申请临时处分（假处分）而直接宣布解除合约，这是一种前所未有的方式，且是非常具有战略性的选择。 」李律师解释道：「通常情况下艺人希望解除专属合约时，会选择申请临时处分，这已成为一种惯例，但申请临时处分诉讼过程中，往往会导致艺人在法院判决之前无法继续活动。 而在本次NewJeans事件中，她们通过不诉讼直接宣布解除合约，反而迫使ADOR需要主动提起诉讼，这是一种非常聪明的策略。」



28日晚NewJeans召开紧急记者会，通报於29日淩晨0时正式解除与ADOR的专属合约，强调「ADOR既没有保护NewJeans的意愿，也没有能力」。 特别是成员Minji表示：「ADOR和HYBE违反了合同，因此我们才选择解除合约。 即使解除合约后，我们的活动也不会受到阻碍。」谐潾也明确表示：「我们从未违反合同，也没有支付违约金的理由。」对此，ADOR立即发表反驳声明，称：「专属合约依然有效，在尚未收到存证信函的回函之前就强行召开记者会，我们对此深表遗憾。」

*延伸阅读：NewJeans召开紧急记者会：29日凌晨起与ADOR解除合约，不支付违约金！今早赴日活动！ADOR：数次要求见面被拒，期待能够对话

针对部份观点提出的「未经诉讼的合约解除无效」一说，李律师予以全盘否定。 他解释：「这种说法完全没有依据。 与HYBE单方面解除与闵熙珍代表的股东协定相比，NewJeans解除合约有著充分的理由。」



法律界还分析认为，此次事件可能成为娱乐圈专属合约惯例的一个新案例。 一位娱乐行业专业律师预测称：「这次采用了不同於申请临时处分这一传统做法，是一个全新的法律应对方式，未来类似的案例可能会以此为参考。」

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