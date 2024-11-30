【韓網熱門】提起「演技絕佳的歌手出身的女演員」，最先想到誰？ 網友：全都認可

韓國娛樂圈中有不少演員都是偶像團成員或者歌手出身，其中有一些人的演技精湛，完全征服了觀眾。那麼提到此類女演員的話，大家最先想到誰？

原PO首先想到的是徐玄振、張娜拉和黃正音。徐玄振來自女團M.I.L.K、張娜拉之前是solo歌手，而黃正音曾是女團Sugar的一員。



韓國網友評論：

1. 嚴正化、張娜拉和李貞賢

2. 鄭麗媛，想到了《我的名字叫金三順》

3. 和PO主一樣，張娜拉和徐玄振

4. 李貞賢應該是演員出身的歌手吧？？？是以演員先出道的吧

5. 競爭太激烈了

6. 怎麼能少了鄭恩地

7. 原文中的三位以及留言裡大家提到的其他女演員，每一位都很厲害

8. 我只想到嚴正化

9. 題外話，張娜拉真的是童顏，太美了

10. 這個領域的頂流肯定是嚴正化和張娜拉啊，雖然之前當歌手就很出名了，但是當演員也很成功。徐玄振沒有歌手的形象，因為很少人看過她的唱歌舞台，大部分人都不知道她是女團出身，更多的人是在她演戲之後才知道她的，而張娜拉當歌手的時候很多人都聽過她唱歌

11. 嚴正化好像也是先當的演員吧？？？

12. 以前很多演員都是在街頭挖掘出來的，可是也沒有現在這種演技不足的爭議。而現在都是在練習生的體制下訓練幾年再出道，很少有那種演技驚人的人，從話劇圈跨界而來的人例外！聽說以前如果演技不好的話會被導演訓話，用斯巴達式的方法教你怎麼演習，現在應該都沒有了

13. IU和嚴正化，不過她們都沒有太多歌手的形象

14. 潤娥！原文中的三位給我的第一印象就是演員

15. 嚴正化唱了自己當主人公拍攝的電影的主題曲，歌手、演員同時出道吧

16. 秀智，因為原文裡的三位，我一次知道她們的時候，她們就是演員了

17. 金世正

18. 這三位確實演技非常讚

19. 好奇張娜拉不想再唱歌了嗎？

20. 最近幾年韓善伙的演技也很不錯

原文：https://theqoo.net/square/3504504588

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