鄭雨盛「私生子爭議」後首次在公開場合露面！《青龍獎》上憔悴道歉：會負起作爲父親的責任

鄭雨盛承認與模特文佳庇（文佳菲）生下私生子後，首次公開露面。昨日（29）出席《第45屆青龍電影獎》頒獎典禮。

當初，鄭雨盛憑藉《12.12：首爾之春》中的「李泰臣」將軍一角被提名爲今年《青龍電影獎》最佳男主角獎候選人，確定參加頒獎典禮。但是在私生子醜聞曝光後，他表明重新考慮參加該頒獎典禮的立場，因此對於他是否參加年《青龍電影獎》備受關注，最終他也選擇正面回應爭議。

鄭雨盛憑藉《12.12：首爾之春》中的「李泰臣」將軍一角被提名爲今年《青龍電影獎》最佳男主角獎候選人，確定參加頒獎典禮。鄭雨盛：「首先，向觀看《12.12：首爾之春》的觀眾們表示衷心的感謝。今天，我懷著希望我的私事不要成爲電影的污點的心情站到這裡。讓給予我關愛和期待的所有人感到擔心和失望，對此我表示由衷的歉意。」他接著說：「我會接受所有的指責，我會負起作爲父親的責任。」



演員們對鄭雨盛的發言歡呼和鼓掌的樣子出現在畫面中，這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「爲什麼在頒獎典禮上講自己個人的事」、「又不是戀人的關係，好像會毫無計劃地讓她懷孕，只用錢來負責，還裝什麼了不起的事情，真讓人噁心」、「以身作則拜託你離開大眾眼前」、「怎麼對男演員這麼寬容」、「下輩子我也要成爲男人」、「竟然覺得是模範」、「你負不負責任，自己看着辦，不想看到你」、「對自己的孩子負責是理所當然的，什麼模範事例啊」等等。

此前，鄭雨盛的經紀公司 Artist Company 24日表示：「文佳庇通過 IG 公開的孩子確實是鄭雨盛演員的親生兒子。正在朝著最好的方向討論孩子的養育方式，作爲父親會對孩子盡最大的努力。」兩人沒有正式交往，也沒有因生孩子而結婚的計劃，之後又傳出鄭雨盛其實有一名交往10年的會計師女友，又劈腿一位年輕女子，對於「同時腳踏多條船」的傳聞，公司僅表示「對於演員的私生活無法確認」，並對外保持沉默。



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