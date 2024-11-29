【韓網熱門】DJ DOC李漢爾：G-Dragon 《POWER》低於我的預期！網友吵翻天

BIGBANG G-Dragon最近攜新曲回歸，另無數粉絲欣喜。 但一位同行前輩對他的評價卻很一般。

嘻哈饒舌團體DJ DOC成員李漢爾評論GD的《POWER》表示：「我尊重GD（G-Dragon），但是《POWER》低於我的預期。 無論他的任何作品，我都很喜歡。 但這一次如果和我的專輯一起發行，我會覺得『值得一較高下』，不是說G-Dragon不好，沒關係，我們是不同的風格。」這番言論受到廣大GD粉絲和網友的抨擊，李漢爾也刪除了相關短影片。



韓國網友評論：

1. 他是誰？ 怎麼這麼說話？

2. 所以你算個什麼東西？

3. 請問，你是哪位？

4. 我一點都不好奇你的想法

5. 感覺誰都可以評論GD的歌吧，他又沒有罵人

6. 我也覺得這次GD的歌沒達到我的預期，為什麼別人不能評價呢？ 不讓人說低於預期的氛圍才是最奇怪的，這就是個人意見啊，不要強求別人

7. 如果是前輩的話，就應該知道他是在多少人的期待和評價之中自己作詞作曲、治癒痛苦的自己才回歸的，應該了解他的難處啊，也希望你能對此有共鳴

8. 雖然也低於我的預期，可是你又算什麼？？ 是你的話，我都無不期待

9. 覺得被他評價無所謂的人，你是在同意GD被闖過禍的前輩指名道姓地點評「低於預期」，並發到網上嗎？

10. 奇怪了，前輩連這種話都不能說嗎？

11. 為什麼不能說？ 不過我也很想知道無法對這首歌產生共鳴的人的意見

12. 居然有人能理解前輩說出這種點評??? 而且他不是普通人，是同行的前輩??? 居然只剪輯了這段言論偏激的部份放到網上??? 是因為被點評的人是GD，如果是其他歌手的話，應該沒那麼多人關注吧

13. 其實他這種話完全可以私下說啊

14. 作為前輩，你是來蹭熱度的吧???

15. 說「前輩連這種話都不能說」的人，如果是你的本命被前輩這麼點評也沒關係嗎???? 也會老老實實認可嗎??? 如果是私下交流的話，我們不會說什麼，他明明是故意蹭熱度啊

16. 也沒達到我的預期，和之前的風格完全一樣，絲毫沒有變化，有一種為了回歸而回歸的感覺

17. GD是什麼仙人嗎？ 連這種點評都不能說？？

18. 主要是之前有過一個團就是因為這個人的一句話而毀了，所以粉絲才不願意的吧，不過，人還真是不會輕易改變啊

19. 終於有人敢說實話了

20. 又不是罵人、指責他，只是單純發表自己的意見啊

21. 放過GD吧，他有可能是不想上melon第一吧，不像你這麼多年了都沒有一首新歌，你當然會不喜歡啦

22. 老實說不管是什麼評價，反正都是你的個人意見，別人也不好說什麼，可是你只剪輯了這段放在網上，難怪大家要罵你了

23. 那你放在心裡說啊，為什麼要專門剪成短影片放到網上

24. 普通人點評和同行業前輩點評，還專門放到網上，意義完全不同啊

25. 感覺他有點腦殘，不然就是做人不圓滑

26. 我也覺得低於我的預期，但沒必要專門發到網上來吧

27. GD真慘，做什麼都有人罵他，累死了

28. 雖然我也不怎麼喜歡power，但是作為前輩說低於預期、可以一決高下，還專門發到網上來，確實活該被罵

原文：https://theqoo.net/square/3504459632

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