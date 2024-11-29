曾是三星豪門媳婦！高賢廷離婚後喪失撫養權，罕見談一雙兒女！女兒被誇「像媽媽」時否認：那位太美了

韓劇女王高賢廷近日作客了《劉QUIZ ON THE BLOCK》，罕見提及結束多年的豪門婚姻和一雙兒女，親子揭秘了與孩子們的關係。

高賢廷曾是三星集團的豪門媳婦，這段婚姻曾一度引起廣泛關注。高賢廷在事業巔峰時選擇結婚並退出演藝圈，嫁給了三星集團老會長李健熙的外甥鄭溶鎮，然而這段婚姻僅維持了8年，兩人最終於2003年離婚。離婚後高賢廷獲得了一筆贍養費，也失去了子女的撫養權。坊間一直流傳高賢廷之所以接受低價贍養費，是以能夠復出演藝圈拍戲為交換條件。



《劉QUIZ ON THE BLOCK》中高賢廷就提到了子女，表示：「很多人都好奇我到底能不能見孩子，首先我能說的就是作為母親，應該是輕鬆自在的，但實際上並不是這樣。由於沒有一起生活，和孩子之間的生疏感讓我感到非常難過，並且意識到這種疏離感是如此悲傷，無法彌補失去的時間，讓我非常心痛。 」



今年5月高賢廷開設了YouTube頻道，曾間接提到過孩子們，當時她小心翼翼地稱：「我還在猶豫的時候他們突然聯繫了我，太驚訝了，但是他們告訴我『我們有在好好看（你的YouTube），希望你多拍一些』。」雖然沒有明確提到聯繫的對方是誰，但廣大民眾猜測是她的子女。



而早前韓網上還曾流傳過一張「帥哥美女，高賢廷的兒女」的照片，女生神似年輕時的高賢廷，氣質優雅，一度成為焦點話題。高賢廷的女兒還在網路上和網友交談，被問「父親是怎樣的一個人」時表示：「爸爸很帥，很慈愛，但是生氣的時候有很可怕。」聽到「你長得很像親生母親」時，又回答：「不能這麼說，那位真的太美了。」她還說到了了繼母，表示：「現在我還稱她為繼母真的很不好意思，因為從來沒有人像她一樣給予我這麼多的愛。」



此外，高賢廷離婚後於2005年以電視劇《春日》強勢回歸，陸續拍攝了《善德女王》、《大物》、《女王的教室》、《Dear My Friends》等，以精湛嫻熟的演技打動觀眾。

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