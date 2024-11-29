【韩网热门】DJ DOC李汉尔：G-Dragon 《POWER》低於我的预期！网友吵翻天

BIGBANG G-Dragon最近携新曲回归，另无数粉丝欣喜。 但一位同行前辈对他的评价却很一般。

嘻哈饶舌团体DJ DOC成员李汉尔评论GD的《POWER》表示：「我尊重GD（G-Dragon），但是《POWER》低於我的预期。 无论他的任何作品，我都很喜欢。 但这一次如果和我的专辑一起发行，我会觉得『值得一较高下』，不是说G-Dragon不好，没关系，我们是不同的风格。」这番言论受到广大GD粉丝和网友的抨击，李汉尔也删除了相关短影片。



韩国网友评论：

1. 他是谁？ 怎么这么说话？

2. 所以你算个什么东西？

3. 请问，你是哪位？

4. 我一点都不好奇你的想法

5. 感觉谁都可以评论GD的歌吧，他又没有骂人

6. 我也觉得这次GD的歌没达到我的预期，为什么别人不能评价呢？ 不让人说低於预期的氛围才是最奇怪的，这就是个人意见啊，不要强求别人

7. 如果是前辈的话，就应该知道他是在多少人的期待和评价之中自己作词作曲、治愈痛苦的自己才回归的，应该了解他的难处啊，也希望你能对此有共鸣

8. 虽然也低於我的预期，可是你又算什么？？ 是你的话，我都无不期待

9. 觉得被他评价无所谓的人，你是在同意GD被闯过祸的前辈指名道姓地点评「低於预期」，并发到网上吗？

10. 奇怪了，前辈连这种话都不能说吗？

11. 为什么不能说？ 不过我也很想知道无法对这首歌产生共鸣的人的意见

12. 居然有人能理解前辈说出这种点评??? 而且他不是普通人，是同行的前辈??? 居然只剪辑了这段言论偏激的部份放到网上??? 是因为被点评的人是GD，如果是其他歌手的话，应该没那么多人关注吧

13. 其实他这种话完全可以私下说啊

14. 作为前辈，你是来蹭热度的吧???

15. 说「前辈连这种话都不能说」的人，如果是你的本命被前辈这么点评也没关系吗???? 也会老老实实认可吗??? 如果是私下交流的话，我们不会说什么，他明明是故意蹭热度啊

16. 也没达到我的预期，和之前的风格完全一样，丝毫没有变化，有一种为了回归而回归的感觉

17. GD是什么仙人吗？ 连这种点评都不能说？？

18. 主要是之前有过一个团就是因为这个人的一句话而毁了，所以粉丝才不愿意的吧，不过，人还真是不会轻易改变啊

19. 终於有人敢说实话了

20. 又不是骂人、指责他，只是单纯发表自己的意见啊

21. 放过GD吧，他有可能是不想上Melon第一吧，不像你这么多年了都没有一首新歌，你当然会不喜欢啦

22. 老实说不管是什么评价，反正都是你的个人意见，别人也不好说什么，可是你只剪辑了这段放在网上，难怪大家要骂你了

23. 那你放在心里说啊，为什么要专门剪成短影片放到网上

24. 普通人点评和同行业前辈点评，还专门放到网上，意义完全不同啊

25. 感觉他有点脑残，不然就是做人不圆滑

26. 我也觉得低於我的预期，但没必要专门发到网上来吧

27. GD真惨，做什么都有人骂他，累死了

28. 虽然我也不怎么喜欢Power，但是作为前辈说低於预期、可以一决高下，还专门发到网上来，确实活该被骂

原文：https://theqoo.net/square/3504459632

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