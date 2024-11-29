韓志旼&李浚赫全新浪漫韓劇《我的完美秘書》心動爆擊預告！熟男熟女的極致推拉：「要一起下班嗎？」

「女強人CEO」韓志旼和「帥氣男秘書」李浚赫，這個組合怎麼可以不看！！！太誘人了吧～～～。

演員韓志旼和李浚赫在下班回家的路上被拍到了！！！SBS 全新浪漫韓劇《我的完美秘書》首波預告公開，整體氛圍讓人感覺春天提前到來般美好～。



劇情講述除了工作優秀外、什麼都不會的獵頭公司CEO姜智允（韓志旼 飾），與育兒、生活、工作樣樣都做得很好的祕書劉恩浩（李浚赫 飾）之間所展開的治癒羅曼史。

▼《我的完美秘書》最新預告，令人聯想到浪漫電影中的經典場景，兩人下班後要各自回家，卻充滿遺憾與不捨，幾次回頭都錯過對視的機會...：



李浚赫最終毫不猶豫地走向韓志旼，兩人成功面對面。李浚赫問：「要一起下班嗎？」心意相通的兩人就這樣露出了燦爛的笑容，真的是太甜蜜了～。製作組也信心十足地表示：「這支預告是先讓大家感受兩人親密愛情的氛圍。」、「因為與正片相比，觀眾感受到的興奮感只是冰山一角。」讓人更加期待首播了。



▼韓志旼飾演短短五年內把自己的公司打造成業界第二名，成為最炙手可熱的獵頭公司CEO「姜智允」。能力和美貌是基本，直率的性格與自信，讓她無論何時何地都十分閃亮。但把所有精力都投入到工作中後，卻對「生活」一無所知。



▼李浚赫飾演姜智允的袐書「劉恩浩」，獨自扶養六歲女兒的單身爸爸。擁有溫暖面貌與結實身材，內心堅毅與溫柔並重，是符合人們的西裝幻想又能力十足的人物。



《我的完美秘書》將於明年1月3日晚上10點首播。



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