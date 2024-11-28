等了5年！《新西遊記》終於要去肯亞看長頸鹿了？羅PD＆曹圭賢直播約定明年5月要去，還與李壽根電話連線

2019年《新西遊記7》中姜鎬童、宋旻浩、P.O和李壽根、殷志源、曹圭賢分為兩路人馬進行競賽，先抵達者有5次抽獎機會。

其他人都抽到符合「復古特輯」的「復古零食」，而曹圭賢選擇了自己的出生年份「88」號，姜鎬童還表示：「就應該避免那個的。」沒想到，居然成為預言…他真的抽到「入住肯亞飯店與長頸鹿一起用餐」。 但後來因爲疫情的關係拍攝推遲，製作組當時也表示：「一定會履行訂好的公約！」



等了好多年，終於有新消息啦！27日 YouTube 頻道「十五夜」以「圭賢回歸紀念直播」爲標題，羅PD與嘉賓曹圭賢一起進行直播。

當天，羅PD說：「去那裡吧！快去看長頸鹿吧。」接著羅PD說：「你的演唱會什麼時候結束？」對此曹圭賢回答：「4月初會結束。」羅PD繼續問：「那麼4～5月的時間可以嗎？」曹圭賢：「恩...SJ巡迴...哦不能說（還差點劇透 XD），總之是可以的。」



之後也和同組的李壽根通話，羅PD問：「明年5月要幹什麼呢？」李壽根表示要準備兒童節（韓國兒童節是5月5日）。羅PD：「那麼明年5月就減掉5天吧！因爲圭賢說在5月份有時間，不管是肯亞還是去其他地方，都去吧！」李壽根說：「那個還沒扔掉嗎？肯亞的人以爲我們會去，已經等了6年，長頸鹿飯店的其他人都去了。」羅PD笑著說聽說旁邊開了類似的飯店，李壽根又說：「我們現在去肯亞的話，能做的只有馬拉松。」引發大爆笑 XD 而曹圭賢也提到另一位成員殷志源最近跟他說過：「一定要去（肯亞）。」大家就來期待一下啦！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞