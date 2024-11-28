等了5年！《新西游记》终於要去肯亚看长颈鹿了？罗PD＆曹圭贤直播约定明年5月要去，还与李寿根电话连线

2019年《新西游记7》中姜镐童、宋旻浩、P.O和李寿根、殷志源、曹圭贤分为两路人马进行竞赛，先抵达者有5次抽奖机会。

其他人都抽到符合「复古特辑」的「复古零食」，而曹圭贤选择了自己的出生年份「88」号，姜镐童还表示：「就应该避免那个的。」没想到，居然成为预言…他真的抽到「入住肯亚饭店与长颈鹿一起用餐」。 但后来因爲疫情的关系拍摄推迟，制作组当时也表示：「一定会履行订好的公约！」



等了好多年，终於有新消息啦！27日 YouTube 频道「十五夜」以「圭贤回归纪念直播」爲标题，罗PD与嘉宾曹圭贤一起进行直播。

当天，罗PD说：「去那里吧！快去看长颈鹿吧。」接著罗PD说：「你的演唱会什么时候结束？」对此曹圭贤回答：「4月初会结束。」罗PD继续问：「那么4～5月的时间可以吗？」曹圭贤：「恩...SJ巡回...哦不能说（还差点剧透 XD），总之是可以的。」



之后也和同组的李寿根通话，罗PD问：「明年5月要干什么呢？」李寿根表示要准备儿童节（韩国儿童节是5月5日）。罗PD：「那么明年5月就减掉5天吧！因爲圭贤说在5月份有时间，不管是肯亚还是去其他地方，都去吧！」李寿根说：「那个还没扔掉吗？肯亚的人以爲我们会去，已经等了6年，长颈鹿饭店的其他人都去了。」罗PD笑著说听说旁边开了类似的饭店，李寿根又说：「我们现在去肯亚的话，能做的只有马拉松。」引发大爆笑 XD 而曹圭贤也提到另一位成员殷志源最近跟他说过：「一定要去（肯亚）。」大家就来期待一下啦！



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