人氣男團SEVENTEEN第四張日本單曲專輯《消費期限》直衝Oricon排行第一！MV 莫名催淚~

恭喜 SEVENTEEN 在日本的新歌〈消費期限〉也獲得好成績！2024真是收穫滿滿的一年啊。

男團 SEVENTEEN（成員 S.COUPS、淨漢、Joshua、Jun、Hoshi、圓佑、WOOZI、THE 8、珉奎、DK、勝寛、Vernon、Dino）的第4張日本單曲專輯在日本公信榜 Oricon 上奪冠。



▼〈消費期限〉MV：



根據 Oricon 在11月27日發佈的最新榜單（截至11月26日），SEVENTEEN 的第4張日本單曲專輯《Shohikigen（消費期限）》在發售首日售出36萬2369張，成功登上「日榜單曲排名」的第一位。



主打歌〈消費期限〉是一首展現成員細膩表現力的抒情曲，歌詞描寫了對情感有效期限的思考。這首歌同時被選為 NHK 熱門劇集《被未來的我突襲了!?》的主題曲，自公開以來就引發熱烈討論。專輯發售當天，該曲的MV也同步釋出，並在當地主要音樂平台 Line Music 的「MV TOP100」中奪得榜首。



SEVENTEEN 在日本的音樂市場中屢創佳績，日本巡迴演出時也都門票售罄、場場爆滿，《Shohikigen》的成功再次彰顯了 SEVENTEEN 在日本的強大人氣。



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