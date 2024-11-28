Super Junior利特恭喜台湾棒球12强拿第一！特别提林昱珉！说台湾「比起灶跤更像家」

Super Junior利特昨（28）日来台参加下月即将开播的台韩合作实境综艺《厨师的迫降：客家厨房》记者会，再度提起台湾棒球殊荣让台湾E.L.F.倍受感动。

*先前报导回顾：‎〈谁家爱豆也在关注台湾棒球12强拿冠军！是「在地男团」Super Junior利特！〉‎

记者会上请节目成员一一打招呼，利特开口倒先恭喜台湾棒球在世界棒球12强赛（WBSC Premier 12）赛获得冠军，更特别提到金牌战对战日本的台湾先发投手林昱珉，甚至说「迷上了台湾棒球」。虽然过程曾出现翻译误翻的插曲，可能是班底Judy提醒翻译才更正翻译内容，不过直播仍能听见现场记者对利特的恭贺欢呼连连。



▼E.L.F.剪辑精华片段



▼台湾夺冠&台湾选手林昱珉



后续利特再被记者问到12强，开玩笑说节目曾到棒球场卖客家汉堡（节目特制的汉堡称「特」汉堡），是不是节目的运气传递出去了，「看棒球的时候感受到教练的策略也很好，但是这些选手们在场上奔跑的模样，产生了今后我们台湾棒球会更发展的想法」。当然，他也不忘自家韩国棒球，希望两边都能越来越发展。



最令人感动的是，记者问到台湾追星圈热烈讨论的「灶跤（灶咖，厨房之意）大战」，他提及D&E（东海、银赫）、圭贤都很常来，希望自己「更常来一点」，且「比起厨房，台湾更像家」。



▼记者会完整直播（51:48恭喜台湾棒球；1:10:58「比起厨房更像家」；1:20:05再提棒球）



据说利特在韩国是冒雪、压线前来台湾，没想到来台湾后回去的班机因大雪延误，只好临时下榻饭店，虽然什么行李连充电器都没有带，但他享用了记者会上念念不忘的牛肉面，在和逸饭店Blu Bar吃到了。边吃边开直播的他，二度提到台湾棒球和台湾像家，又让台湾E.L.F.感动一波。

有趣的是，继上次来台湾收看罗PD的YouTube频道《频道十五夜》访问《艾嘉食堂》制作人，他这次在台湾看了《频道十五夜》访问正回归的自家忙内圭贤，留言和罗PD与圭贤互动（下方影片已定位8:58）。圭贤很清楚利特本来台湾只是一日游，但因韩国大雪而回不去，罗PD超认真找寻利特的留言。



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