電影《老千》再拍第4部，卞約漢挑大樑擔任男主角

演員卞約漢將擔任人氣系列電影《老千4》的主角。

據韓媒報導，電影《老千》系列的第四部正在製作中，卞約漢受邀出演主角「張泰英」一角，目前他已接下這一角色。

《老千》系列影片改編自知名漫畫家許許英萬的同名漫畫，是韓國影壇賭博題材的開創之作，為韓國電影帶來了新鮮感，以劇情反轉和人物複雜關係吸引觀眾。 2006年上映的第一部《老千》雖然是限制級電影，但仍吸引了569萬觀眾，直至現在仍被認為是不可逾越的經典，隨後推出了由前BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉主演的《千王新世紀》（2014）以及由朴正民主演的《老千3：獨眼傑克》（2019），分別吸引了401萬和222萬觀眾。



2011年以短片電影出道的卞約漢通過《監諜任務》、《社交恐懼症》、《你還會在嗎》等作品逐步積累了自己的影視履歷。 隨後憑藉在電影《茲山魚譜》、《韓山島海戰》和電視劇《未生》、《六龍飛天》、《陽光先生》等一系列優秀作品中的紮實演技功底獲得了觀眾和業界的認可。



2024年卞約漢出演了電影《她死了》、Disney+劇集《逆貧大叔》和MBC電視劇《白雪公主之死 - Black Out》等多部作品。 尤其是《白雪公主》中，他飾演了一名因捲入無屍殺人案件而被誤認為兇手、冤屈成為前科者的「高正宇」，展現了細膩的演技，被認為是年末演技大獎的有力候選人。 此外他最近剛完成新電影《逝去公主的孔雀舞》的拍攝，一整年作品不斷。

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