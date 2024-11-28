3年前命理師關於鄭雨盛的發言再掀熱議：異性緣旺盛，但是結婚......

影帝鄭雨盛因與模特文佳庇有私生子而陷入巨大爭議，引發公眾的強烈關注，從事情爆發至現在每天都登上韓網熱搜。

而每次韓國明星爆出負面消息時總能見到命理師們「預言」成功的報導，這次也不例外，3年前兩位命理師對鄭雨盛生辰八字的批注再次引發廣泛的關注。2021年播出的KBS 2TV《演中Live》新年特輯中，公開了關於40多歲屬牛明星們的面相和八字分析結果。當時命理師對鄭雨盛的面相分析稱：「整體財運非常好，但需要注意。眉毛濃密且眼皮窄，這種人會有些孤獨，和配偶的緣分的話，結婚可能不容易。」另一位命理師則表示：「異性緣旺盛，因此眼光很高。 需要稍微降低眼光。」

如兩位命理師所言，鄭雨盛一直在持續進行演技活動，並憑藉電影《12.12：首爾之春》成為觀影人數破千萬的演員。財運方面也很不錯，也確實捲入敏感的私生活醜聞。正如八字和面相所示，他目前因與多名女性的緋聞證明瞭異性緣旺盛，也因此處於演藝生涯可能中斷的危機中。



本月22日女模特兒文佳庇傳出秘密生子的消息後，關於孩子親生父親的身份引發了關注。兩天後D社踢爆孩子親生父親被確認是鄭雨盛，震驚無數人。 此外鄭雨盛與一位被推測為非藝人的女性拍攝的親密大頭貼照片也被電視台公開，加劇了事態的發酵，甚至傳出了「劈腿」傳聞。



不僅如此韓網上又流傳出某網友自曝曾接受過鄭雨盛SNS私訊的截圖，疑似鄭雨盛對網友說：「很棒的作品」。當網友以為是鄭雨盛帳號被黑時，對方回應稱：「沒有，是偶然看到你的帳號，覺得你享受工作並且很擅長...... 忍不住打了招呼。」之後他不僅分享了風景照片，還共用了自己一天的日常生活，與網友展開了親密對話。 而在初次對話兩天之後，他又提到：「可以把我的電話號碼給你嗎？ 我們通過kakao talk或者短訊打個招呼吧。」並給了對方自己的號碼。 對此鄭雨盛方面回應稱：「關於個人之間的SNS互動，是演員的私生活領域。」

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