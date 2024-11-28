【韓網熱門】疑似成為SM練習生的RIIZE Anton弟弟！網友：請原地出道

男團RIIZE成員Anton的弟弟被爆疑似成為了SM娛樂旗下的練習生。

有網友拍到了Anton弟弟出現在SM娛樂大樓的附近，他叫李浚榮，2009年出生，雖然今年才15歲，但身高已經達到了184cm。



LEE JUNYOUNG (ANTON’S YOUNGER BROTHER) WAS SPOTTED AT SM !!? pic.twitter.com/55sipdBP5z — SM TREE (@TreeOfSM) November 27, 2024

韓國網友評論：

1. 快出道吧

2. 如何確認他就是李浚榮呢？

3. 樓上的，說是他的書包上掛著Anton送的飾品

4. 哇，居然是09年的

5. 如果是真的話真的要謝謝了

6. 不知道是不是練習生，如果不是的話，把人家放到網上不太好吧

7. 不管是當愛豆還是當演員，總之請出道吧

8. 果然是星二代啊，爸爸尹尚全力托舉

9. 果然當明星是最好的職業之一

10. 弟弟完全是追星粉們會喜歡的顏值

11. 弟弟身高那麼高，而且是最近很流行的中庭較短的顏值

12. SM真有福氣啊

13. 有沒有可能他只是來看哥哥的

14. 他應該經常聽到勸他當模特的話吧

15. 繼Jessica、Krystal之後會不會有兄弟出道呢？ 不過他要顏值有顏值，要身高有身高，而且哥哥已經是名人了，應該已經收到SM或其他公司的聯繫了吧

16. SM對尹尚長期投資的結果就是他的孩子也來了

17. 他不出道的話太可惜了

18. 他不是在美國好好上學嗎？ 在說什麼啊

19. 爸媽都已經鋪好路了，為什麼不能走啊

20. 把老大老二都送進K-POP了，尹尚本人也快出新曲吧

21. 他在美國出生美國長大，而且按照Anton說的，弟弟韓語不好

22. 感覺不像是真的

23. 管他是練習生還是什麼，只要不是官方公開的話就是素人啊，不能因為家人是明星，他就要被私生飯拍吧

24. 確實是要當愛豆的顏值和身高

原文：https://theqoo.net/square/3504210837

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