电影《老千》再拍第4部，卞约汉挑大梁担任男主角

演员卞约汉将担任人气系列电影《老千4》的主角。

据韩媒报导，电影《老千》系列的第四部正在制作中，卞约汉受邀出演主角「张泰英」一角，目前他已接下这一角色。

《老千》系列影片改编自知名漫画家许许英万的同名漫画，是韩国影坛赌博题材的开创之作，为韩国电影带来了新鲜感，以剧情反转和人物复杂关系吸引观众。 2006年上映的第一部《老千》虽然是限制级电影，但仍吸引了569万观众，直至现在仍被认为是不可逾越的经典，随后推出了由前BIGBANG成员T.O.P崔胜铉主演的《千王新世纪》（2014）以及由朴正民主演的《老千3：独眼杰克》（2019），分别吸引了401万和222万观众。



2011年以短片电影出道的卞约汉通过《监谍任务》、《社交恐惧症》、《你还会在吗》等作品逐步积累了自己的影视履历。 随后凭藉在电影《兹山鱼谱》、《韩山岛海战》和电视剧《未生》、《六龙飞天》、《阳光先生》等一系列优秀作品中的扎实演技功底获得了观众和业界的认可。



2024年卞约汉出演了电影《她死了》、Disney+剧集《逆贫大叔》和MBC电视剧《白雪公主之死 - Black Out》等多部作品。 尤其是《白雪公主》中，他饰演了一名因卷入无尸杀人案件而被误认为凶手、冤屈成为前科者的「高正宇」，展现了细腻的演技，被认为是年末演技大奖的有力候选人。 此外他最近刚完成新电影《逝去公主的孔雀舞》的拍摄，一整年作品不断。

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