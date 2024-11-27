[有雷]太懸疑太反轉～《現在撥打的電話》撲克臉柳演錫＋無辜失語蔡秀彬組成假面夫妻～事態越來越嚴重（EP.1–2）

[有雷]充滿懸疑氛圍的電視劇《現在撥打的電話》終於播出，用倒敘法呈現的方式讓觀眾們看起來需要花點腦力。韓國總統府發言人白司彥（柳演錫飾）臉上總是呈現嚴肅樣貌，與政治聯姻的太太洪熙珠（蔡秀彬飾）兩人雖是夫妻卻似乎相敬如冰，某天熙珠遭到綁架，白司彥卻大嗆綁匪「找到屍體再聯絡我」？

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《現在撥打的電話》一開播就陷入緊張氣氛，不苟言笑的帥氣總統府發言人白司彥，站上發言台就有自帶氣場，不過已婚的他卻認為太太就是他的弱點，是一個會被大家攻擊的目標，於是他雖然公布已婚身分，但卻沒有人真正知道他太太的真實身分與長相。白司彥父親正在參選總統，而他的一舉一動也備受關注。曾經是談判專家的他，時常受到綁匪的挑釁，但他絕不妥協。



洪熙珠則是青雲日報會長的二女兒，患有選擇性失語症而無法說話，本身卻是一個優秀的手語翻譯師，樂在工作。她因為姐姐在婚禮前失蹤，家族又必須與白家聯姻，而成為了代替姊姊出嫁的新娘。婚禮上就開始感受到白司彥的氣焰，令她千方百計想逃離這段異常的婚姻關係。



某日晚間，洪熙珠獨自駕車而遭歹徒侵入車內，甚至打電話威脅白司彥，表示知道洪熙珠的身分並且要殺害她，沒想到白司彥不為所動，冷冷地回應「找到她的屍體後再跟我聯絡」，令車內的人質熙珠心寒到谷底。不過白司彥卻不像表面這樣冷酷，他動用各種方式追蹤歹徒的發話位址，並且趕緊回到家中確認太太的安危。但熙珠卻因為那句話而心死，想結束這段關係。



白司彥除了自行暗中調查外，也為熱愛手語的熙珠到處尋找工作機會，雖然帶著她出席重要場合，只要不承認兩人是夫妻關係即可。熙珠卻撿來了歹徒的手機，原來她的失語症也是裝出來的，在變聲器的協助之下，她佯裝歹徒繼續威脅著先生白司彥，說出許多只有白家知道的祕密，並要求離婚。



這卻激起了白司彥的護妻心，更想知道自己的家務事到底從哪裡走漏了消息…此時熙珠發現自己佯裝成歹徒的對話被公開在電視新聞中，報導白司彥辦公室遭歹徒縱火…接著她看見先生狼狽不堪的負傷回到家，她這才驚覺事態嚴重，到底歹徒身分是誰？彩蛋也揭露了白司彥早知自己的未婚妻不會出席婚禮，卻自行要求以妹妹來代替？他對熙珠是真心的嗎？



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