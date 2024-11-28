3年前命理师关於郑雨盛的发言再掀热议：异性缘旺盛，但是结婚......

影帝郑雨盛因与模特文佳庇有私生子而陷入巨大争议，引发公众的强烈关注，从事情爆发至现在每天都登上韩网热搜。

而每次韩国明星爆出负面消息时总能见到命理师们「预言」成功的报导，这次也不例外，3年前两位命理师对郑雨盛生辰八字的批注再次引发广泛的关注。2021年播出的KBS 2TV《演中Live》新年特辑中，公开了关於40多岁属牛明星们的面相和八字分析结果。当时命理师对郑雨盛的面相分析称：「整体财运非常好，但需要注意。眉毛浓密且眼皮窄，这种人会有些孤独，和配偶的缘分的话，结婚可能不容易。」另一位命理师则表示：「异性缘旺盛，因此眼光很高。 需要稍微降低眼光。」

如两位命理师所言，郑雨盛一直在持续进行演技活动，并凭藉电影《12.12：首尔之春》成为观影人数破千万的演员。财运方面也很不错，也确实卷入敏感的私生活丑闻。正如八字和面相所示，他目前因与多名女性的绯闻证明了异性缘旺盛，也因此处於演艺生涯可能中断的危机中。



本月22日女模特儿文佳庇传出秘密生子的消息后，关於孩子亲生父亲的身份引发了关注。两天后D社踢爆孩子亲生父亲被确认是郑雨盛，震惊无数人。 此外郑雨盛与一位被推测为非艺人的女性拍摄的亲密大头贴照片也被电视台公开，加剧了事态的发酵，甚至传出了「劈腿」传闻。



不仅如此韩网上又流传出某网友自曝曾接受过郑雨盛SNS私讯的截图，疑似郑雨盛对网友说：「很棒的作品」。当网友以为是郑雨盛帐号被黑时，对方回应称：「没有，是偶然看到你的帐号，觉得你享受工作并且很擅长...... 忍不住打了招呼。」之后他不仅分享了风景照片，还共用了自己一天的日常生活，与网友展开了亲密对话。 而在初次对话两天之后，他又提到：「可以把我的电话号码给你吗？ 我们通过kakao talk或者短讯打个招呼吧。」并给了对方自己的号码。 对此郑雨盛方面回应称：「关於个人之间的SNS互动，是演员的私生活领域。」

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