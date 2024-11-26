宋康昊在節目中爆料曹政奭不為人知的一面！在他面前沒人能唱完整首歌…

25日YT頻道《清溪山狗狗Records》公開了一則影片，並且強調是「最初公開」，內容是前來宣傳即將上映的電影《一勝》的主角宋康昊，也提到這部作品將令人笑中帶淚。

在電影院中遇見宋康昊的YT頻道主人狗爸爸，也與宋康昊進行了訪談，他表示自己喜歡宋康昊演員也喜歡曹政奭演員，兩人也曾經一起合作過電影作品，宋康昊表示曹政奭真的是一位很了不起的演員，兩人第一次的合作也是大家所知道的《觀相大師：滅王風暴》，宋康昊更說當時的自己就像發現一塊隱藏的寶石，相當興奮喜悅。



原來曹政奭在新電影《一勝》也有特別演出，宋康昊更是稱讚他雖然戲份不多，但卻相當有存在感，兩人的配合也相當有默契，大讚曹政奭為電影增添了光彩。接著主持人狗狗爸還對宋康昊說「聽說你平常很喜歡唱歌」，宋康昊則是謙虛表示自己是喜歡聽歌，還加碼爆料曹政奭歌唱得很棒，但無法眼睜睜看著別人唱歌，一首歌唱到中間麥克風就會被他搶走，導致沒有一首歌能完整唱到結束。意外爆料出曹政奭的另一面。



宋康昊更接著說，自己有點傷心，覺得是不是因為唱得太難聽了，所以麥克風才被搶走，雖然他唱歌很好聽，但輪到別人唱的時候也該聽一下吧？聽見自己的習慣被爆料，狗狗爸還自稱也有聽過曹政奭演員的傳聞，正想找證人證實，是不是宋康昊就有被他搶走麥克風的經驗？宋康昊還強調「已經好幾次都這樣」，令人感到相當有趣。



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