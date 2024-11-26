宋康昊在节目中爆料曹政奭不为人知的一面！在他面前没人能唱完整首歌…

25日YT频道《清溪山狗狗Records》公开了一则影片，并且强调是「最初公开」，内容是前来宣传即将上映的电影《一胜》的主角宋康昊，也提到这部作品将令人笑中带泪。

在电影院中遇见宋康昊的YT频道主人狗爸爸，也与宋康昊进行了访谈，他表示自己喜欢宋康昊演员也喜欢曹政奭演员，两人也曾经一起合作过电影作品，宋康昊表示曹政奭真的是一位很了不起的演员，两人第一次的合作也是大家所知道的《观相大师：灭王风暴》，宋康昊更说当时的自己就像发现一块隐藏的宝石，相当兴奋喜悦。



原来曹政奭在新电影《一胜》也有特别演出，宋康昊更是称赞他虽然戏份不多，但却相当有存在感，两人的配合也相当有默契，大赞曹政奭为电影增添了光彩。接著主持人狗狗爸还对宋康昊说「听说你平常很喜欢唱歌」，宋康昊则是谦虚表示自己是喜欢听歌，还加码爆料曹政奭歌唱得很棒，但无法眼睁睁看著别人唱歌，一首歌唱到中间麦克风就会被他抢走，导致没有一首歌能完整唱到结束。意外爆料出曹政奭的另一面。



宋康昊更接著说，自己有点伤心，觉得是不是因为唱得太难听了，所以麦克风才被抢走，虽然他唱歌很好听，但轮到别人唱的时候也该听一下吧？听见自己的习惯被爆料，狗狗爸还自称也有听过曹政奭演员的传闻，正想找证人证实，是不是宋康昊就有被他抢走麦克风的经验？宋康昊还强调「已经好几次都这样」，令人感到相当有趣。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻