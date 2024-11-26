每集都爆哭！《重組家庭》戳心金句盤點：不管發生什麼事，家人都在你身旁

由黃寅燁、鄭彩娟、裴賢成主演改編自電視劇《以家人之名》的 Viu Original 原創韓劇《重組家庭》即將在本週迎來大結局。

《重組家庭》講述沒有任何血緣關係的三兄妹，因為各自的家庭變故，成為彼此新的家人並一起度過青少年時光，時隔10年三兄妹再次相遇。由於韓版的集數比較少，劇情節奏比較快速，不拖泥帶水，台詞也是很著重在主角身上，有什麼話就說，真的很多台詞都戳進心坎裡啊 ㅠㅠㅠㅠ



暖男爸爸尹正宰，只希望孩子們都能快樂

「應該...在你更小的時候帶你回來的，那樣就能瞞著你的一切，把你當成我的小孩養了，那樣你也不用天天看人臉色，被別人提醒要回報我了。」

「這世界上還有很多其他有趣的事，不賭博、不喝酒、不抽煙，只能算是積極的盡孝道，找出自己喜歡的事，過得多采多姿，才是積極的盡孝道。」

「我送你去，不是期待你成功後回報我，而是希望你盡情去做你想做的事。要是哪天滿足了自己的成就，隨時可以回來。」

「我養你是希望你吃得好、睡得好，過得開心。」



等了10年的告白

「我喜歡你，為了跟你說這句話，我花了10年的時間。」



「都這樣了...我們還是無法成為其他的關係嗎？你的心意不再是問題，這樣就夠了。」



妹妹珠媛為兩位哥哥發聲

「是不是法律上的家人有什麼重要的？只要把彼此當作家人，那就是真正的家人。」

「我們是託姜海俊的福，才能過得這麼好，因為姜海俊對我爸來說是兒子、對金山河來說是兄弟、對我則是哥哥。每次遇到辛苦的狀況，他總是會強顏歡笑，在悲傷的時他會先哭泣，就因為有這樣的姜海俊，我們才能過得這麼好。這麽好的姜海俊...正在等你去找他，因為他想陪你一起笑、一起哭，一起過平凡的生活，他一直在等你。」



「金山河不能跟你回去，你以前不是把金山河給我了嗎。儘管你已經給了我，我還是把他借給你10年，因為畢竟是家人，因為這樣金山河心裡才不會有壓力，我才會借給你，但我不會再讓他走的。」



引發共鳴的寫實金句

「有第一名就會有最後一名，在這個殘酷的競爭社會裡，不可能人人都拿第一名。」

「雖然說是送禮的人的心意，但如果先問問收禮的人，應該會更好吧？」



《重組家庭》第14集中，海俊得知媽媽沒有來找自己的所有情況，最終所有人圍在一起吃飯，山河和珠媛也和爸爸們坦承正在交往的事實，讓人更加好奇之後的劇情發展。而《重組家庭》將在本週（28日）播出大結局，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費收看。

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