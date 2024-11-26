鄭雨盛重新考慮是否出席青龍賞！粉絲聯名支持：球星Cristiano Ronaldo也這樣啊，希望這成為創造開放性韓國的契機

因私生子一事成為輿論中心的影帝鄭雨盛正在重新考慮是否出席青龍電影獎。 由於個人生活引發的波動較大，他顯然對在公開場合露面感到相當有壓力。

根據26日韓媒「STAR NEWS」的報導，鄭雨盛原定於29日作為提名者出席即將舉行的第45屆青龍電影獎，但考慮到私生子一事影響甚大，目前他正在與相關人士緊密討論考慮如期參加。

鄭雨盛憑藉電影《首爾之春》獲得最佳男主角獎提名。 他將與李星民（《找死兇宅》）、李帝勳（《絕地逃生》）、崔岷植（《破墓》）、黃晸珉（《首爾之春》）角逐影帝頭銜。 去年11月上映的《首爾之春》觀影人數突破1300萬，成為票房熱門之作。 鄭雨盛在片中飾演首都警備司令「李泰臣」，憑藉該角色他首次成為「千萬演員」，演技獲得了高度評價，因此他被認為是影帝的有力競爭者。 加之這是鄭雨盛官宣有兒子後的首次亮相，更是引起了外界的廣泛關注。



與此同時鄭雨盛的粉絲們也發佈聲明，要求他參加頒獎典禮。 25日DC Inside的「鄭雨盛畫廊」粉絲團發佈了一份聲明，表示：「針對近期演員鄭雨盛的私生活爭議，粉絲們堅信鄭雨盛的堅定決心，並積極支持其所屬公司關於『作為父親會盡全力照顧孩子』的立場，就像世界頂級足球運動員Cristiano Ronaldo一樣，希望韓國能通過開放的思維為大眾文化的進一步發展創造契機。」表達了對鄭雨盛私生活的支持。 Cristiano Ronaldo與多名女性育有多個子女，目前和女友Georgina Rodriguez公開同居中，兩人一同照顧孩子。



接著粉絲們提到鄭雨盛自2014年起作為聯合國難民署亞太地區名譽大使的經歷，表示：「為了保持鄭雨盛作為演員和名譽大使所積累的聲譽，我們強烈呼籲他在29日的青龍電影獎頒獎典禮上詳細澄清一切。」



24日鄭雨盛首次公開自己是模特文佳庇所生兒子的親生父親時，曾表示有意出席青龍電影獎。 但隨後關於他與非演藝圈女友長期戀愛關係的傳聞，以及與另一名女性親密接觸的照片曝光，導致輿論反應冷淡。

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