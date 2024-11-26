郑雨盛重新考虑是否出席青龙赏！粉丝联名支持：球星Cristiano Ronaldo也这样啊，希望这成为创造开放性韩国的契机

因私生子一事成为舆论中心的影帝郑雨盛正在重新考虑是否出席青龙电影奖。 由於个人生活引发的波动较大，他显然对在公开场合露面感到相当有压力。

根据26日韩媒「STAR NEWS」的报导，郑雨盛原定於29日作为提名者出席即将举行的第45届青龙电影奖，但考虑到私生子一事影响甚大，目前他正在与相关人士紧密讨论考虑如期参加。

郑雨盛凭藉电影《首尔之春》获得最佳男主角奖提名。 他将与李星民（《找死凶宅》）、李帝勋（《绝地逃生》）、崔岷植（《破墓》）、黄晸珉（《首尔之春》）角逐影帝头衔。 去年11月上映的《首尔之春》观影人数突破1300万，成为票房热门之作。 郑雨盛在片中饰演首都警备司令「李泰臣」，凭藉该角色他首次成为「千万演员」，演技获得了高度评价，因此他被认为是影帝的有力竞争者。 加之这是郑雨盛官宣有儿子后的首次亮相，更是引起了外界的广泛关注。



与此同时郑雨盛的粉丝们也发布声明，要求他参加颁奖典礼。 25日DC Inside的「郑雨盛画廊」粉丝团发布了一份声明，表示：「针对近期演员郑雨盛的私生活争议，粉丝们坚信郑雨盛的坚定决心，并积极支持其所属公司关於『作为父亲会尽全力照顾孩子』的立场，就像世界顶级足球运动员Cristiano Ronaldo一样，希望韩国能通过开放的思维为大众文化的进一步发展创造契机。」表达了对郑雨盛私生活的支持。 Cristiano Ronaldo与多名女性育有多个子女，目前和女友Georgina Rodriguez公开同居中，两人一同照顾孩子。



接著粉丝们提到郑雨盛自2014年起作为联合国难民署亚太地区名誉大使的经历，表示：「为了保持郑雨盛作为演员和名誉大使所积累的声誉，我们强烈呼吁他在29日的青龙电影奖颁奖典礼上详细澄清一切。」



24日郑雨盛首次公开自己是模特文佳庇所生儿子的亲生父亲时，曾表示有意出席青龙电影奖。 但随后关於他与非演艺圈女友长期恋爱关系的传闻，以及与另一名女性亲密接触的照片曝光，导致舆论反应冷淡。

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