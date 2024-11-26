婚後第一次送應援車！玄彬攜兒子為愛妻孫藝真送餐車：阿姨叔叔們加油哦

韓娛圈模範夫婦玄彬和孫藝真婚後感情依舊甜蜜，最近宣布為正在拍戲的老婆送去了應援車。

孫藝真正在拍攝電影《無可奈何》中，日前她通過個人IG發佈了新照，並配文：「高...... 高興，謝謝」 。公開的照片中，孫藝真在《無可奈何》拍攝現場的點心車前比心，拍下了認證照。 原來這輛點心車是丈夫玄彬送來的，比心手勢是孫藝珍在向玄彬隔空示愛。



送去餐車的商家表示：「這次點心車支持的人是孫藝珍，而為《無可奈何》拍攝現場送上豐盛點心和咖啡的人則是玄彬，這是他們結婚後第一次送應援車。 今天的主角孫藝真演員也來到了現場，帶著燦爛的笑容問候大家，太美麗了，美到讓人喘不過氣來。 她在車前拍下了很多張認證照。 我們還送了紅豆餅和柚子汽水。 現場反應非常好，感謝玄彬演員的支持，我們會一直支持孫藝真演員和《無可奈何》。」



餐車的橫幅上寫著「OO家的紅豆餅」，其中「OO」是孫藝真和玄彬兒子的名字，同時還有一條可愛的鼓勵語：「無可奈何團隊的阿姨叔叔們加油哦！」



此外，孫藝真與玄彬於2022年結婚，已育有一子。 目前她正在拍攝朴贊郁導演的最新電影《無可奈何》。 而玄彬的新電影《哈爾濱》將於12月25日。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞