韓媒推測鄭雨盛財富超千億！律師：私生子享有與婚內子女一樣的繼承權！若只按現行法規，撫養費最高每月300萬

影帝鄭雨盛承認模特文佳庇所生的兒子是他的親生兒子。然而，鄭雨盛堅稱雖然可以支付撫養費和分娩費用，但他堅持不會結婚。

25日，鄭雨盛所屬公司Artist Company表示：「文佳庇通過社交媒體公開的孩子確實是鄭雨盛的親生兒子。 關於孩子的養育方式，雙方正在討論最好的方案，鄭雨盛作為父親將盡最大努力。」這說明雖然鄭雨盛沒有組建家庭的想法，但他會在物質上給予孩子支持。

那麼鄭雨盛需要支付多少撫養費呢？ 如果夫妻離婚，法院將依據《家庭法》規定的撫養費標準表來計算。 撫養費的確定標準包括父母的合併收入和孩子的年齡。 儘管鄭雨盛承認了私生子存在，因此撫養費爭議的可能性較小，但大家還是關注鄭雨盛到底會為文佳庇支付多少撫養費。 不過，鄭雨盛與文佳庇並未建立法律上的婚姻關係，因此文佳庇若想正式向鄭雨盛索要撫養費，必須通過證明親生父子關係的「認證（私生子註冊）程序」。



律師楊素英（音譯）表示：「無論是否結婚，認定親子關係的行為稱為『認知』，由於法律上已經認定了親子關係，如果需要的話，孩子的名字也可以登記在家庭關係登記簿上。當然作為親生子，鄭雨盛有責任承擔撫養費。 關於撫養權的問題則可能存有爭議。 因為孩子還很小，文佳庇會持有撫養權，而鄭雨盛則會負責支付撫養費。」關於撫養費的金額，如果兩人事先達成了協議，按協定支付的可能性較大；但如果沒有達成協議，則將根據法院規定的撫養費標準表支付，直到孩子18歲為止。

楊律師表示：「即使月收入非常高，撫養費也不會無限制地增加。根據撫養費標準表，月收入的上限為1200萬（韓幣，下同），根據現行標準，鄭雨盛需要支付的法律最高撫養費大約在200萬到300萬之間，視具體情況可能會有所增加。」楊律師強調，這只是法院設定的標準，如果雙方達成協定，金額可以根據雙方意願進行調整，可能會更高。



另外鄭雨盛名下財產的繼承權也將由婚外子繼承。 楊律師表示：「目前已知鄭雨盛的孩子是婚外子，因此婚外子的法定繼承份額是100%。」鄭雨盛即使以後結婚，文佳庇的兒子也將與婚姻中出生的子女享有相同的法律地位。

鄭雨盛於2020年與李政宰共同購買了位於清潭洞的330億大樓，並按50%分配產權。 在這330億中，223億韓元是貸款，剩餘的107億是現金交易。根據過去在頻道A節目《聽到的傳聞》中的報導，記者曾提到「鄭雨盛在JTBC《噗通噗通... 他和她的心跳聲》中每集收入超過1億」、「他持有韓國0.05%的人才能擁有的信用卡，房地產資產達200億，每月租金收入達到6000萬」，韓媒推測鄭雨盛積累的財富已超1000億，而這也是他不願意結婚的一大原因。

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