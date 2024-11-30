【K社韩国小百科】韩国婚礼越来越像葬礼，宾客穿「彩色、白色」成大忌：一切为突出主角

日前，多名韩星Jennie、宋慧乔、边佑锡等作为宾客参加了同一场婚礼，大家不约而同选择了黑色为主的服装，一度在外网引起震惊，也令人注意到韩国近年来独特的婚礼文化。

当天Jennie穿黑衣黑裤黑鞋，搭配白色衬衫和米色包包; 宋慧乔黑色外套配黑色内搭、只有裤子是白色，单看上半身彷佛文同珢附体：



边佑锡黑西装搭白色高领衫; 金高银身上也只能看到黑色。



当时有一些西方网友感到困惑，认为Jennie穿得不够隆重、好似休闲或上班造型，其他人也过於灰暗，跟婚礼这一充满祝福的场合不相称。 然而在韩国人眼里，以上却是最为正确得体的穿法。

不过四五年前，韩国婚礼氛围还是宾客只要不穿白色连衣裙就好，合影时还会把服装较为鲜亮的人请到第一排。 宾客如果穿了黑色等较暗的服装，亦可以搭配彩色丝巾、包包、华丽的首饰。 然而近年来就连浅色、彩色服装都被视为白目，韩服只有双方母亲穿、彩色只有上年纪的人穿，年轻人则几乎清一色穿黑色。 如果穿了华丽鲜亮的衣服，很可能遭到白眼：「你算老几？ 以为是自己的婚礼吗？」有人开玩笑称，如果单看从会场门口走出来的人群，很容易分不清刚刚参加的是婚礼还是葬礼。



艺人更是如此，因身份缘故本就容易引起瞩目，如果穿著又十分高调，更容易被网友公开处刑，所以从各方面考虑都是穿得越保守低调越好。 去年李升基和李多寅举办婚礼，新娘的姐姐李侑菲穿了粉红色短裙套装、拎一只粉红色包包，还戴了彩色假发，引起不少媒体和网友批评是故意抢新娘风头。今年李侑菲上综艺节目时不得不特意澄清，表示是妹妹要求男方宾客穿蓝色、女方宾客穿粉色，且那身衣服是妹妹特地买给她，假发也是因为拍戏来不及换，绝对没有抢风头的意思。



究其原因，跟韩国社会环境与观念的改变有关。 韩国结婚率从2011年开始一直在下降，去年才终於增长1%，谈恋爱和结婚的费用也越来越高，令婚礼日益成为人生难得的经验。 加上SNS里光鲜靓丽生活形象的助推，越来越多人把「当事人必须是婚礼唯一主角」奉为绝对信条。



现在韩国大部份婚礼在酒店举办，昏暗的环境中，灯光全部集中在新娘新郎，以凸显其主角身份。 如果有宾客穿了较亮的衣服，合影时很可能被摄影师请去后排。 甚至有新人连宾客西装里面的白衬衫都无法容忍，拜托婚礼团队用修图软体变成暗色。



影视作品中也有对「白衣奥客」的描写，例如2017年KBS剧集《爸爸好奇怪》里，女主和朋友们为了报复高中时霸凌自己的女同学，故意穿上白色连衣裙参加婚礼，引来路人一片惊讶。 今年1月开播的tvN漫改剧《和我老公结婚吧》里，女主向恶毒女二摊牌时，也是穿了一身白衣来到婚礼现场。





有人认为韩国的婚礼文化越来越注重看别人眼色，已经失去穿衣自由，希望能打破这种趋势。 不过违抗大环境并不容易，有网友分享个人经验称，曾经提议朋友都穿浅色衣服来参加婚礼，结果大多数人还是穿了暗色，令乖乖穿浅色的人感到丢人。

不过也有人觉得方便，婚礼葬礼都可穿同一套，也无需花心思特别打扮。

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