「舞台终结者」BIGBANG三人合体2024 MAMA：14分钟表演嗨到全场起立，GD领奖感言霸气依旧！获奖名单公开

2024 MAMA颁奖礼昨日在日本大阪京瓷巨蛋盛大闭幕，今年的最大焦点无疑是BIGBANG久违的完整体舞台，GD权志龙、太阳和大声不负众望给出了令人激动的完美舞台。

本次MAMA表演名单中只有GD的名字，但正如早前韩媒透露，队友太阳和大声也一并出场。 GD先是带来2014年老歌《无题》和2024年新歌《POWER》，随后演唱颁奖礼前一天刚刚发行的歌曲《HOME SWEET HOME》，期间太阳和大声依次出场带来这首新歌的首演。 最后三人一起表演BIGBANG经典曲目《BANG BANG BANG》和《FANTASTIC BABY》串烧。





14分钟的表演将气氛不断推向高潮，《HOME SWEET HOME》结束后镜头给到台下艺人区，Hoshi、BIBI、金泰梨、（G）I-DLE等等全都露出大受震撼的表情，全场观众齐声高喊「BIGBANG」。 而当《BANG BANG BANG》前奏响起时，全场观众瞬间起立。



网友对三人的表演赞不绝口：「活著的传奇」「再一次把颁奖礼变成演唱会」「台风太棒，嗨到爆炸」「MAMA史上最棒的14分钟」「不愧是GD，不愧是BIGBANG」「终於有了MAMA该有的模样」「多少人是为了他们才久违地看MAMA」「现场超多人大喊『志龙』、又哭又叫，全都疯了」「舞台上的GD看起来好幸福」「快点开演唱会吧，这次一定要抢到票」。



BIGBANG舞台结束后，MAMA继续颁奖，由郑好娟将今年新开设的「年度音乐梦想家奖（MUSIC VISIONARY OF THE YEAR）」颁发给GD。GD回忆称2007年第一次站上MAMA舞台、个人时隔7年回归，与MAMA共度了17年岁月，感谢MAMA、工作伙伴及粉丝V.I.P，表示「明年也不会错过这个奖」。



有趣的是，GD再次形容奖项是「怕孩子们吵架才每人都给一个」，令人想起他在2014年MAMA以即兴Freestyle嘲讽分蛋糕式的颁奖典礼：「这是为冤大头们举办的年末钓鱼，毫无鱼饵就想捞大鱼的钓客」、「 怕孩子们吵架才每人都给一个奖，我已长大，看著就饱了，还是把饭分给弟弟妹妹们吧。」



此外，男团SEVENTEEN斩获「年度艺人」「年度专辑」两个大赏，领奖时多名成员激动落泪。 女团aespa摘得「年度歌曲」「最佳女团」「最佳编舞」等6个奖项。 防弹少年团Jimin获得大赏之一「年度粉丝选择奖」，队友柾国摘得「最佳男歌手」「最佳舞蹈表演男SOLO」等奖项。

以下为「2024 MAMA大奖」主要得奖名单：

「大赏」

年度艺人：SEVENTEEN

年度歌曲：aespa《Supernova》

年度专辑：SEVENTEEN《HEAVEN》

年度粉丝选择奖：Jimin





最佳男歌手：柾国

最佳女歌手：IU

最佳男团：SEVENTEEN

最佳女团：aespa

最佳新人男歌手：TWS

最佳新人女歌手：ILLIT



最佳舞蹈表演男团：TWS

最佳舞蹈表演女团：aespa

最佳舞蹈表演男SOLO：柾国

最佳舞蹈表演女SOLO：Jennie

最佳歌唱表演组合：（G）I-DLE

最佳歌唱表演SOLO：BIBI



VISA超级舞台：SEVENTEEN

Global Sensation：ROSÉ & 火星人布鲁诺（Bruno Mars）

最佳编舞：aespa《Supernova》

最佳音乐录影带：aespa《Armageddon》

最佳乐团表演：QWER

最佳Rap&Hip Hop表演：Zico

最佳合作：Zico

CJ Global Performance奖：IVE，ZEROBASEONE



粉丝选择女艺人TOP 10：aespa，IVE，（G）I-DLE，BABYMONSTER，IU，Jennie，李泳知，NewJeans，TWICE，UNIS

粉丝选择男艺人TOP 10：Jimin，柾国，NCT DREAM，TXT（TOMORROW X TOGETHER），ZEROBASEONE，RM，Stray Kids，V，SEVENTEEN，ENHYPEN

最受喜爱男子全球表演奖：RIIZE

最受喜爱女子全球表演奖：IVE

最受喜爱亚洲艺人：INI

最受喜爱全球趋势音乐：边佑锡

年度音乐梦想家奖：G-Dragon

INSPIRING ACHIEVEMENT：朴轸永



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