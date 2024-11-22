G-Dragon新時尚：把褲子還給我！

不要質疑G-Dragon的時尚能力，哪怕再奇葩的造型穿在他身上都會變得很合理。

比如最近幾次機場LOOK裡被拍到的「奶奶」裝，頭戴五顏六色的絲巾，身穿香奈兒粗花呢外套，配上同品牌的包包，每一次亮相都震驚眾人，甚至被網友們稱是「權志鳳」。 即使被大家吐槽「看不懂」，但越來越多的時尚人士跟風模仿，這怎麼不算是另一種引領新時尚風潮呢？



21日G-Dragon在親自證實並非自己運營、但大概率是身邊工作人員主管的帳號「8lo8lo8lowme」上公開了照片，並附文：「喂，把我的褲子還我。」照片中，G-Dragon穿著經典的黑色夾克，搭配黑色框架眼鏡，時尚又俐落，燦爛的笑容格外引人注目。 不過粉絲和網友的目光全都集中在了他的腿上，因為他並未穿長褲，而是選擇了黃色條紋短褲，只比外套長了一點點，搭配紅色膝上襪，造型十分罕見且大膽。



看到新造型的網友們紛紛表示：「怪我不懂時尚，沒看懂」、「怎麼越來越像盧洪哲了，喜歡他以前的造型」、「不久之後捷運一號線裡就會看到很多這種造型了」、「高庚杓是不是穿過？」、「看久了竟然覺得還蠻時髦的」、「先鋒時尚就是這樣的，大家都看不懂」等。

此外，G-Dragon最近發行了全新個人單曲《POWER》，他還將於23日出席在日本大阪巨蛋舉行的「2024 MAMA」頒獎禮。

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