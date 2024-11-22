G-Dragon新时尚：把裤子还给我！

不要质疑G-Dragon的时尚能力，哪怕再奇葩的造型穿在他身上都会变得很合理。

比如最近几次机场LOOK里被拍到的「奶奶」装，头戴五颜六色的丝巾，身穿香奈儿粗花呢外套，配上同品牌的包包，每一次亮相都震惊众人，甚至被网友们称是「权志凤」。 即使被大家吐槽「看不懂」，但越来越多的时尚人士跟风模仿，这怎么不算是另一种引领新时尚风潮呢？



21日G-Dragon在亲自证实并非自己运营、但大概率是身边工作人员主管的帐号「8lo8lo8lowme」上公开了照片，并附文：「喂，把我的裤子还我。」照片中，G-Dragon穿著经典的黑色夹克，搭配黑色框架眼镜，时尚又俐落，灿烂的笑容格外引人注目。 不过粉丝和网友的目光全都集中在了他的腿上，因为他并未穿长裤，而是选择了黄色条纹短裤，只比外套长了一点点，搭配红色膝上袜，造型十分罕见且大胆。



看到新造型的网友们纷纷表示：「怪我不懂时尚，没看懂」、「怎么越来越像卢洪哲了，喜欢他以前的造型」、「不久之后捷运一号线里就会看到很多这种造型了」、「高庚杓是不是穿过？」、「看久了竟然觉得还蛮时髦的」、「先锋时尚就是这样的，大家都看不懂」等。

此外，G-Dragon最近发行了全新个人单曲《POWER》，他还将於23日出席在日本大阪巨蛋举行的「2024 MAMA」颁奖礼。

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