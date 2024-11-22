邊佑錫廣告身價漲3倍，屬頂級行列！《背著善宰跑》後光代言費就掙夠100億，電視劇片酬也跟著漲

「大勢中的大勢」演員邊佑錫的廣告身價究竟有多大變化？ 據悉在短短半年內，他的廣告代言費已暴漲超過三倍，這在業內實屬罕見。

根據韓媒「OSEN」的獨家報導，邊佑錫的廣告代言費已突破每年10億（韓幣，下同），達到了韓國本土頂級明星中數一數二的水準。 提到邊佑錫，絕對離不開tvN的熱門劇《背著善宰跑》，這部劇成為了他的事業轉捩點，一舉將他推上了事業頂峰。

據悉，在《背著善宰跑》開播前，邊佑錫的年廣告代言費約為4億，這已經是一筆不小的金額。 然而隨著該劇的熱播和超高的話題度，他迅速躋身頂級明星行列。



作為「人氣晴雨錶」的廣告界火速向邊佑錫拋出橄欖枝，另其一舉成為金融、家電、化妝品、傢俱和咖啡等約19個品牌的代言人，走紅速度堪稱搭火箭。 可以說他一夜之間站上了事業的巔峰，身價更是直線上漲，從原本4億的代言費用一路飆升到了如今，僅6個月時間就突破了10億。 相關人士透露有的廣告報價甚至高達10億至15億之間，雖然並非每份合同都能達到10億，但保守估計邊佑錫今年的廣告總收入已輕鬆突破100億。



在這種情況下，越來越多的觀眾和粉絲開始好奇邊佑錫下一部作品的片酬。 隨著《背著善宰跑》的成功，有業內人士預測他未來的片酬很可能達到每集1億，甚至更高。



目前邊佑錫忙於海外粉絲見面會，同時討論新劇本中，爭取早日回歸本職工作。

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