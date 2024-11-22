這組合太少見！李政宰&林智妍有望搭檔主演《可惡的愛情》，相差18歲的歡喜冤家羅曼史

李政宰與林智妍（林知衍）將攜手出演浪漫喜劇。
據韓媒「Star Today」報導，李政宰與林智妍將合作主演浪漫喜劇電視劇《可惡的愛情》（暫譯）。 兩位演員所屬的同一家經紀公司Artist Company表示「正在積極討論中」。
《可惡的愛情》講述了一位希望成為浪漫劇大師的刑偵劇專業演員與一位從政治部降職到娛樂部的「年度最佳記者獎」得主之間的「嫌棄羅曼史」。該劇由去年在電視螢幕大獲成功的《車貞淑醫生》的編劇鄭汝良執筆，今年熱門劇《好搭檔》的金佳藍導演執導。
如果李政宰確認出演《可惡的愛情》，這將是他自2019年《輔佐官》之後時隔五年重返小螢幕。林智妍和李政宰分別在Netflix全球熱播劇《黑暗榮耀》和《魷魚遊戲》中展現了卓越的演技，兩人將克服18歲的年齡差，共同呈現浪漫喜劇。《可惡的愛情》計畫敲定主演陣容後明年開始拍攝，負責製作的Studio&New透露「目前正在進行前期製作」。
此外，林智妍主演的JTBC電視劇《玉氏夫人傳》將於本月30日開播；而李政宰主演的Netflix原創劇《魷魚遊戲》第二季也將於12月26日上線。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞