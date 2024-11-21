曾合作《大數據戀愛》，徐胤雅長文悼念宋再臨，曝光宋再臨更多生前照慟喊：看完的人請不要離開

演員宋再臨上週遺憾地選擇離開人世，圈內好友紛紛悼念，其中徐胤雅的Po文深刻寫下聽到消息的過程，並寫下「看完這篇文的所有人，請不要離開」，更為鼻酸。

宋再臨和徐胤雅（서윤아）2019年曾合作tvN特別劇（俗稱獨幕劇）《大數據戀愛》，徐胤雅飾演宋再臨的前女友，徐胤雅悼念宋在臨的文才曝光兩人原來結交為好友至今，直到宋在臨過世前兩週還有聯絡，徐胤雅亦公開宋再臨生前未曝光的生活照，兩人或許是一同觀賞了某個攝影展。



徐胤雅寫下：「我們認識很久了吧，雖然沒能經常見面，但也共享了許多愉快的時光，覺得我們之間是隨時都可以輕鬆聊天的朋友，而2週前的裝潢訊息，竟是歐巴發的最後一則訊息。」

「無法相信也不想相信，不是那樣的人也不可能那樣，我一直認為在不了解實情的狀況下，對某人做出判斷是傲慢的，那個傲慢的人就是我，對不起。送一個人最後一程，第一次如此害怕、如此緊張，不斷聽到消息與報導，無論四周有多吵鬧，仍然覺得不現實、像作夢一樣。說實話如果能迴避的話想迴避，終於在鼓起勇氣面對時有了真實感。」

「就這樣突然離開了，我還以為歐巴過得很幸福呢。如果可以的話想抓住倒流的時光，但除了祈求歐巴的旅行平安之外，無能為力。現實又理想，純真、溫暖、誠實、負責，像大人又像少年的再臨歐巴，放下沉重的包袱展翅飛翔吧。」

「送走某個人這件事，就算反覆多次，為何還是不會麻痺呢？雖然所有離別都很悲傷，但特別地希望這樣的離別是最後一次。看完這篇文章的所有人，請不要離開。」

徐胤雅一句「希望這樣的離別是最後一次」並呼籲「看完這篇文章的所有人，請不要離開」令人尤為心痛。



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