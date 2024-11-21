韓國人氣男歌手圭賢 1月再訪港開唱

韓國人氣男子天團 Super Junior 成員圭賢今年個人出道 10 週年，宣佈舉行亞洲巡迴演唱會紀念此重要日子。尚典娛樂集團有限公司(REG)隆重宣佈 KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in HONG KONG 將於 2025 年 1 月 25 日假亞洲國際博覽館 3 號展館舉行。票價分為港幣$1,699、$1,399 及$999，將於 2024 年 12 月 3 日（星期二）中午 12 時起經購票通(Cityline) 及大麥網(Damai)作公開發售。

今年是圭賢個人出道 10 週年的大日子，並於本月 27 日推出首張正規專輯《COLORS》，為 10 週年慶祝活動揭開序幕。新碟收錄了包含抒情、舞蹈、流行，

以及音樂劇等多樣化曲風，展現其不同的音樂天賦。同時，他亦宣佈舉行 10 週年亞巡「KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS'」，踏足 9 個城市

舉行， 首站定於 12 月 20 至 22 日在首爾開跑，當中香港場將於明年 1 月 25 日舉行。

圭賢早前 4 月來港舉行演唱會，當時因反應熱烈而加開一場，他亦為了報答歌迷而特別翻唱了張敬軒的《隱形遊樂場》，引起迴響。今次亞巡以新碟《COLORS》命名，

圭賢除了演繹新歌外，亦為了香港場準備了特別演出， KYUpiter 及 ELF 一定不要錯過。

售票詳情

KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' in HONG KONG

日期： 2025 年 1 月 25 日（星期六）

時間： 晚上 8 時

地點： 亞洲國際博覽館 3 號展館

門票： 港幣$1,699，$1,399 及$999 元（全場座位）

門票將於 2024 年 12 月 3 日（星期二）中午 12 時於購票通(Cityline) 及大麥網(Damai)公開發售。

購票通(Cityline)。

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上 10 時至晚上 7 時，公眾假期休息）

大麥網(Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上 9 時至晚上 8 時）

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