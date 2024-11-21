曾合作《大数据恋爱》，徐胤雅长文悼念宋再临，曝光宋再临更多生前照恸喊：看完的人请不要离开

演员宋再临上周遗憾地选择离开人世，圈内好友纷纷悼念，其中徐胤雅的Po文深刻写下听到消息的过程，并写下「看完这篇文的所有人，请不要离开」，更为鼻酸。

宋再临和徐胤雅（서윤아）2019年曾合作tvN特别剧（俗称独幕剧）《大数据恋爱》，徐胤雅饰演宋再临的前女友，徐胤雅悼念宋在临的文才曝光两人原来结交为好友至今，直到宋在临过世前两周还有联络，徐胤雅亦公开宋再临生前未曝光的生活照，两人或许是一同观赏了某个摄影展。



徐胤雅写下：「我们认识很久了吧，虽然没能经常见面，但也共享了许多愉快的时光，觉得我们之间是随时都可以轻松聊天的朋友，而2周前的装潢讯息，竟是欧巴发的最后一则讯息。」

「无法相信也不想相信，不是那样的人也不可能那样，我一直认为再不了解实情的状况下，对某人做出判断是傲慢的，那个傲慢的人就是我，对不起。送某个人最后一程，第一次如此害怕、如此紧张，不断听到消息与报导，无论四周有多吵闹，仍然觉得不现实、像作梦一样。说实话如果能回避的话想回避，终於在鼓起勇气面对时有了真实感。」

「就这样突然离开了，我还以为欧巴过得很幸福呢。如果可以的话想抓住倒流的时光，但除了祈求欧巴的旅行平安之外，无能为力。现实又理想，纯真、温暖、诚实、负责，像大人又像少年的再临欧巴，放下沉重的包袱展翅飞翔吧。」

「送走某个人这件事，就算反覆多次，为何还是不会麻痹呢？虽然所有离别都很悲伤，但特别地希望这样的离别是最后一次。看完这篇文章的所有人，请不要离开。」

徐胤雅一句「希望这样的离别是最后一次」并呼吁「看完这篇文章的所有人，请不要离开」令人尤为心痛。



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