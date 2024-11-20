這陣容很可以！金裕貞＆金賢珠有望合作《非常律師禹英禑》導演新作《100天的謊言》

金裕貞最近很努力在拍戲啊！目前正在拍攝新劇《親愛的X》，又傳出將和金賢珠合作新劇《100天的謊言》。

新劇《100天的謊言》講述的是京城最強的扒手通過與獨立軍的交易，僞裝到朝鮮總督府就業成爲密探的故事。預計將由《浪漫醫生金師傅》系列、《非常律師禹英禑》劉仁植導演執導，《你喜歡布拉姆斯嗎？》、《Trolley：命運交叉點》柳寶利編劇執筆。

上個月，傳出金裕貞收到出演提案，有望飾演京城最強的扒手。而金裕貞目前正在拍攝漫改劇《親愛的X》，劇中將飾演爲了活下來，破格變身爲戴著面具的女人「白雅珍」，直以來給人甜美形象的金裕貞，會如何詮釋惡女的角色，讓許多觀眾都相當期待。



今日（20）有韓媒報導，金賢珠也收到出演邀請，目前正在討論中。演技派的金裕貞和金賢珠是否會一起合作？也讓許多劇迷相當期待。金賢珠曾柳寶利編劇合作過《Trolley：命運交叉點》，能否在《100天的謊言》再次合作也備受關注。



1997年通過《我活著的理由》作爲演員出道的金賢珠，之後陸續出演《我愛你》、《百萬新娘》、《傻瓜媽媽》、《花的戰爭》、《家人之間為何這樣》、《Watcher》、《Undercover》、《地獄公使》系列和《遺贈的秘密》等作品。即使作為演員活動已經27年，但仍不斷展現出不同面貌。



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