这阵容很可以！金裕贞＆金贤珠有望合作《非常律师禹英禑》导演新作《100天的谎言》

金裕贞最近很努力在拍戏啊！目前正在拍摄新剧《亲爱的X》，又传出将和金贤珠合作新剧《100天的谎言》。

新剧《100天的谎言》讲述的是京城最强的扒手通过与独立军的交易，僞装到朝鲜总督府就业成爲密探的故事。预计将由《浪漫医生金师傅》系列、《非常律师禹英禑》刘仁植导演执导，《你喜欢布拉姆斯吗？》、《Trolley：命运交叉点》柳宝利编剧执笔。

上个月，传出金裕贞收到出演提案，有望饰演京城最强的扒手。而金裕贞目前正在拍摄漫改剧《亲爱的X》，剧中将饰演爲了活下来，破格变身爲戴著面具的女人「白雅珍」，直以来给人甜美形象的金裕贞，会如何诠释恶女的角色，让许多观众都相当期待。



今日（20）有韩媒报导，金贤珠也收到出演邀请，目前正在讨论中。演技派的金裕贞和金贤珠是否会一起合作？也让许多剧迷相当期待。金贤珠曾柳宝利编剧合作过《Trolley：命运交叉点》，能否在《100天的谎言》再次合作也备受关注。



1997年通过《我活著的理由》作爲演员出道的金贤珠，之后陆续出演《我爱你》、《百万新娘》、《傻瓜妈妈》、《花的战争》、《家人之间为何这样》、《Watcher》、《Undercover》、《地狱公使》系列和《遗赠的秘密》等作品。即使作为演员活动已经27年，但仍不断展现出不同面貌。



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