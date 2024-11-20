Disney+《熱血司祭2》大玩Cosplay？！金南佶、BIBI化身帥氣小丑＋火辣小丑女　李荷妮這套也不輸

今年年末可說是Disney+韓劇大爆發的時刻，每一部劇都掀起極高討論熱潮，大賞演員們紛紛驚喜加盟，讓Disney+韓劇更加星光熠熠。其中動作戲超多、網友看得最過癮的莫屬時隔5年帶著第二季回歸的《熱血司祭2》，在最新集數中，金南佶與BIBI竟化身小丑、小丑女掀起收視高潮，再度穩居雙位數達11.2%，可說是近期討論度最夯的熱門韓劇。

超狂Cosplay盛宴

繼上週金成均飾演的刑警具大榮化身成南韓寵兒大熊貓「福寶」之後，最新集數中則是換成金南佶飾演的神父金海日與BIBI飾演的女警具滋榮大玩COSPLAY變裝秀。

兩人在遊樂園中畫上相似度極高的妝容現身對抗反派，且BIBI還完美還原小丑女的經典站姿，一旁還有金成均的恐怖面具陪襯，整個畫面違和又大膽張狂，彷彿他們才是反派一般，腦洞大開的場景也讓網友直呼實在太酷了！





李荷妮成變裝女王！

在首兩集中戲分沒這麼多的李荷妮，終於在最新集數中大放異彩！她飾演的最強檢察官朴京善在金海日苦苦哀求下，最終答應空降釜山擔任檢察官，與金海日一同收拾當地毒品集團。而她從一出場的專業正裝，到氣勢極強的大紅色OOTD，接著又換上俐落運動服，無論何種裝扮都能完美消化。

而她最受網友喜愛的造型，莫過於綁上撞色絲巾，搭配氣質滿分的風衣外套，與金海日在觀光巴士上交換情報的片段，真的充分顯示出違和的幽默感，果然只有李荷妮才能發揮這個兼具瘋狂與幽默的角色。





金海日甩尾下車帥翻天

雖然神父金海日已經很帥，但在第三集結尾更是全場高能，他為了去營救遭劫車的具滋榮車隊一行人，直接將車開進去打鬥現場，還直接上演一段滑行甩尾下車的場面，一鏡到底的拍攝手法讓人讚嘆導演的拍攝功力之外，金海日沉穩又帥氣的登場模樣更讓劇迷尖叫連連。後續他更展現極強戰鬥力，俐落打戲毫無冷場，最終還能冷靜送紅紋刺鰍去醫院，如此腦性男的人設怎叫人不愛！



誰才是真正大反派？

東南亞最大毒梟金洪植（盛駿飾演）回到韓國後作風一樣凶狠，且完全不把警方放眼裡，殺警察、衝撞警車樣樣來。原來是因為他早就打點好關係，與警方內部有密切合作。不過原以為反派只有一名，但在第四集中，發現釜山地方檢察廳南部支廳部長南頭憲（徐賢宇飾演）也是相當心狠手辣！

南頭憲靠著長官女兒吸毒的把柄官階平步青雲，如今更玩笑問了金洪植一句「能讓我當上總統嗎？」無意中展現極大野心，兩人聯手合作後，又將替金海日等人帶來多大威脅？請一定要鎖定每周五六由Disney+獨家跟播的《熱血司祭2》。



Disney+獨家跟播《熱血司祭2》每周五、六 晚間10:30 上架新集數

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