又一部值得期待的「女扮男裝」青春古裝劇！裴仁爀&金智恩《入住漢陽》團體海報公開，散發陽光氣息

主演「一女三男」有大發的味道！由金智恩、裴仁爀、鄭乾柱、朴宰燦所主演的青春古裝劇《入住漢陽》要來啦～～～。

Channel A 全新古裝韓劇《入住漢陽》講述了以「客人就是王」為座右銘的朝鮮最大客棧「龍泉樓」，和來此教育實習的花漾年輕人們，波瀾壯闊的成長羅曼史。



官方於今天（20日）發佈了一張充滿青春氛圍的團體海報，展現了該劇主演四位年輕人的化學反應，引發關注。



海報中，四人穿著訂製服裝並排躺在草坪上。青草綠和天藍色完美地結合在一起，給人一種清爽開朗的感覺。最重要的是，他們臉上燦爛的笑容。看起來舒服又幸福，彷彿只要在一起就沒有什麼好害怕的，傳遞出了快樂的能量。

▼裴仁爀飾演王的兒子「無影君－李恩」，雖站在一個國家權力的最高峰，卻隱藏身份，以「李恩浩」的名字進入龍泉樓，不僅要努力適應環境，還想找到自己真正想要做的事。



▼金智恩飾演因某種原因而女扮男裝的「洪德秀」，在隱藏性別的情況下加入龍泉樓，為生存而拼命掙扎。過程中多才多藝和充滿才智的她，也擄獲了眾人的心。



《入住漢陽》將於12月21日晚間19:50首播。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞