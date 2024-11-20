又一部值得期待的「女扮男装」青春古装剧！裴仁爀&金智恩《入住汉阳》团体海报公开，散发阳光气息

主演「一女三男」有大发的味道！由金智恩、裴仁爀、郑干柱、朴宰灿所主演的青春古装剧《入住汉阳》要来啦～～～。

Channel A 全新古装韩剧《入住汉阳》讲述了以「客人就是王」为座右铭的朝鲜最大客栈「龙泉楼」，和来此教育实习的花漾年轻人们，波澜壮阔的成长罗曼史。



官方於今天（20日）发布了一张充满青春氛围的团体海报，展现了该剧主演四位年轻人的化学反应，引发关注。



海报中，四人穿著订制服装并排躺在草坪上。青草绿和天蓝色完美地结合在一起，给人一种清爽开朗的感觉。最重要的是，他们脸上灿烂的笑容。看起来舒服又幸福，彷佛只要在一起就没有什么好害怕的，传递出了快乐的能量。

▼裴仁爀饰演王的儿子「无影君－李恩」，虽站在一个国家权力的最高峰，却隐藏身份，以「李恩浩」的名字进入龙泉楼，不仅要努力适应环境，还想找到自己真正想要做的事。



▼金智恩饰演因某种原因而女扮男装的「洪德秀」，在隐藏性别的情况下加入龙泉楼，为生存而拼命挣扎。过程中多才多艺和充满才智的她，也掳获了众人的心。



《入住汉阳》将於12月21日晚间19:50首播。



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