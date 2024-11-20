【多圖】ROSÉ飛日本大阪參加《2024 MAMA》！有望和Bruno Mars合體演唱〈APT.〉首個舞台

今日（20）下午，BLACKPINK 成員 ROSÉ 因《2024 MAMA》行程，通過仁川國際機場前往日本大阪。

當天，ROSÉ 以一身酷黑穿搭、捲髮造型現身機場，也讓網友紛紛直呼：「捲髮太可愛」、「好期待舞台」、「怎麼越來越年輕了」等等。



上月18日，ROSÉ 與 Bruno Mars（火星人布魯諾）發行合作歌曲〈APT.〉，超洗腦的歌詞和旋律，席捲國內音源榜單1位，進入美國 Billboard 主單曲榜 Hot 100 ，MV 點擊量突破3億次等，在全球引發熱潮。日前有韓媒報導，Bruno Mars 將登上《2024 MAMA》舞台，並與 ROSÉ 一起演唱〈APT.〉，對此 CJ ENM 則謹慎回應：「Bruno Mars 正在考慮出演。」



而 ROSÉ 將在12月6日發行首張正規專輯《rosie》，專輯共收錄12首歌曲，ROSÉ 親自參與此次專輯的全部作詞、作曲，講述自己更加坦率而又隱祕的故事。在上月公開〈APT.〉後，22日下午2點（韓國時間）也將公開另一首新歌〈number one girl〉。



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