《2024 MAMA》完整出演名單，韓國四大經紀公司中唯獨JYP旗下歌手團體缺席引發討論！

說到JYP的旗下歌手團體，你會先想到誰呢？請注意！JYP還是有派人去喔，你們猜猜會是誰？

韓國年度盛事《2024 MAMA》終於公開了連續三天的完整出演名單，但當然也有遺憾無法前往的歌手團體，只是JYP公司卻意外成為了話題。



【完整出演名單】

第一天（美國場）：Anderson .Paak（安德森帕克）、ILLIT、朴軫永、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE

第二天（日本場）：BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、IVE、izna、李泳知、ME:I、PLAVE、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER（TXT）

第三天（日本場）：(G)I-DLE、aespa、BIBI、邊佑錫、G-DRAGON、INI、MEOVV、SEVENTEEN、ZEROBASEONE（ZB1）



連續三天看下來是完全沒有JYP娛樂旗下大家熟知的熱門團體，像是 2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX...等一組都沒有出席，反而是JYP的大家長朴軫永出席活動（今年有發新歌〈Easy Lover〉），此情形也引來大批網友反問為何看不到JYP旗下的團體歌手？特別多人提到了 Stray Kids 和 ITZY，但也有許多人回應可能是在忙巡演或者其他重要活動才無法出席，讓很多粉絲感到遺憾。







不曉得你心愛的歌手團體是否有出演這次的《MAMA》頒獎典禮呢？《2024 MAMA》將於11月21日（當地時間）在美國洛杉磯杜比劇院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，並透過 Mnet 電視台及 YouTube 頻道 Mnet K-POP 和 Mnet Plus 向全球進行直播。

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