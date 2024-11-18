【韓網熱門】《正年》無刪減版劇本集，兩場女女吻戲被刪：太可惜了吧～
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【韓網熱門】《正年》無刪減版劇本集，兩場女女吻戲被刪：太可惜了吧～

韓劇   2024年11月18日   星期一16:49   Sani  

（封面圖源：Disney+，FB@tvNDrama）

（有雷）韓國漫改劇《正年》即將推出無刪減版劇本集，今日，出版社在IG貼出劇本中一部份片段，包含兩場女女吻戲！

#41
美蘭劇團 大門前. 拂曉
珠蘭（聲音顫抖）：「務必保重，正年啊，我唯一的王子。」
正年（眼前一陣眩暈，心臟像要停止跳動）
珠蘭望著正年，目光顫抖，隨即吻上她的唇。
這是第一次，也是最後一次，帶著無限顫抖與哀婉的吻別。
-出處：《正年》無刪減版劇本集 第2卷 第11話
（圖源：Disney+）
（圖源：IG@dasanbooks)

#46 國際劇場 化妝室. 夜
玉瓊：「慧朗啊，你今天的演技無與倫比。」
玉瓊對慧朗吻別。
愛情、熱情、恩怨都已消失，只剩下殘存一絲憐憫的，最後告別之吻。
玉瓊：「再見了，公主。」
-出處：《正年》無刪減版劇本集 第2卷 第10話
（圖源：Disney+）
（圖源：IG@dasanbooks)

「兩人的悲劇在於，直到親吻的那一瞬間，正年才明白，她自己也愛著珠蘭。 啊...... 原來這不是友情啊。」
-出處：《正年》劇本集評論書 作者崔孝熙 訪談內容
（圖源：IG@dasanbooks)

韓國網友評論：
1. 果然這樣才對...
2. 難怪呢，看劇的時候就感覺此處應有吻戲... 兩個都是...
3. 意思是說，劇本裡寫了、演員也拍了，但最終被剪輯掉、沒有播出嗎？
4. 原著作家應該是看了這個版本才同意的吧...
5. 也有可能是為了出版劇本集而新添加的內容吧
6. 那是芙蓉的台詞耶，所以為什麼要刪掉芙蓉這個角色？
7. 原著裡不是正年芙蓉是一對、英諝珠蘭是一對嗎
8. 原本的吻戲對象是芙蓉啊，怎麼變成珠蘭... 如果是異性戀劇情，把戀愛和吻戲對象都換成其他角色，肯定要吵翻天了
9. 公開吻戲片段似乎只是為了賣劇本集... 好過分
10. 哇，我不是這部作品的粉絲，都覺得這樣宣傳太缺乏商業道德
11. 這是行為藝術嗎？ 以此完成一部黑色喜劇？
12. 這部劇的中年觀眾比想像中更多，很難把那些元素都加進去。還不如把正年和珠蘭描繪成純友情，現在反而變得曖昧不清
13. 如果沒刪掉這些，也許可以成為最佳劇集...
14. 與其這樣，不如在OTT限定公開無刪減版耶
15. 我只能說...真的是太可惜了
16. 他們是真的很怕被罵被抵制
17. 看來讀這劇本集時，要讀者發揮自己的想像力
18. 《正年》收視率從4%攀升到16%，我很好奇...如果真的把吻戲拍出來，會是幾%收尾呢？

出處：https://theqoo.net/hot/3490471984

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