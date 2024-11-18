【韓網熱門】《正年》無刪減版劇本集，兩場女女吻戲被刪：太可惜了吧～

（有雷）韓國漫改劇《正年》即將推出無刪減版劇本集，今日，出版社在IG貼出劇本中一部份片段，包含兩場女女吻戲！

#41

美蘭劇團 大門前. 拂曉

珠蘭（聲音顫抖）：「務必保重，正年啊，我唯一的王子。」

正年（眼前一陣眩暈，心臟像要停止跳動）

珠蘭望著正年，目光顫抖，隨即吻上她的唇。

這是第一次，也是最後一次，帶著無限顫抖與哀婉的吻別。

-出處：《正年》無刪減版劇本集 第2卷 第11話





#46 國際劇場 化妝室. 夜

玉瓊：「慧朗啊，你今天的演技無與倫比。」

玉瓊對慧朗吻別。

愛情、熱情、恩怨都已消失，只剩下殘存一絲憐憫的，最後告別之吻。

玉瓊：「再見了，公主。」

-出處：《正年》無刪減版劇本集 第2卷 第10話





「兩人的悲劇在於，直到親吻的那一瞬間，正年才明白，她自己也愛著珠蘭。 啊...... 原來這不是友情啊。」

-出處：《正年》劇本集評論書 作者崔孝熙 訪談內容



韓國網友評論：

1. 果然這樣才對...

2. 難怪呢，看劇的時候就感覺此處應有吻戲... 兩個都是...

3. 意思是說，劇本裡寫了、演員也拍了，但最終被剪輯掉、沒有播出嗎？

4. 原著作家應該是看了這個版本才同意的吧...

5. 也有可能是為了出版劇本集而新添加的內容吧

6. 那是芙蓉的台詞耶，所以為什麼要刪掉芙蓉這個角色？

7. 原著裡不是正年芙蓉是一對、英諝珠蘭是一對嗎

8. 原本的吻戲對象是芙蓉啊，怎麼變成珠蘭... 如果是異性戀劇情，把戀愛和吻戲對象都換成其他角色，肯定要吵翻天了

9. 公開吻戲片段似乎只是為了賣劇本集... 好過分

10. 哇，我不是這部作品的粉絲，都覺得這樣宣傳太缺乏商業道德

11. 這是行為藝術嗎？ 以此完成一部黑色喜劇？

12. 這部劇的中年觀眾比想像中更多，很難把那些元素都加進去。還不如把正年和珠蘭描繪成純友情，現在反而變得曖昧不清

13. 如果沒刪掉這些，也許可以成為最佳劇集...

14. 與其這樣，不如在OTT限定公開無刪減版耶

15. 我只能說...真的是太可惜了

16. 他們是真的很怕被罵被抵制

17. 看來讀這劇本集時，要讀者發揮自己的想像力

18. 《正年》收視率從4%攀升到16%，我很好奇...如果真的把吻戲拍出來，會是幾%收尾呢？

出處：https://theqoo.net/hot/3490471984

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