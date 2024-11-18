巡演也是超高速！「怪物新人」BABYMONSTER出道不到一年宣布舉行世界巡演，明年1月首爾開唱！

今日（18）YG娛樂公布 BABYMONSTER 將在明年舉行《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ANNOUNCEMENT》世界巡迴演唱會。

BABYMONSTER 將在明年1月以首爾為開端，2月前往美國新澤西，3月前往洛杉磯，之後還將追加場次。YG娛樂表示：「BABYMONSTER 雖然是正式出道不到一年的新人，但是從發行首張正規專輯到舉辦世界巡演，以史無前例的速度完成了超大型項目。」



今年4月 Ahyeon（鄭雅譞）加入後以完整體出道的 BABYMONSTER，在4月發行首張迷你專輯《BABYMONS7ER》，接著還在東京、雅加達、台北、曼谷和首爾舉行粉絲見面會，還登上日本最大音樂節「Summer Sonic 2024」，展開多樣的活動。



本月1日發行正規一輯《DRIP》也獲的好成績，主打歌〈DRIP〉在全球（Billboard Global Excl.U.S）和 Billboard Global 200中分別排在第16位和第30位，刷新自身最高排名。



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