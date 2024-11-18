AsiaWorldExpo 亞博20週年大盛事抽獎 「亞博熊」請你睇Show

亞洲國際博覽館出年即將邁向20週年，新登場的「亞博熊」就為大家找來超精彩娛樂盛事。今年來港的韓星特別多，不只有BLACKPINK的Lisa、重組回歸的2NE1，還有ITZY、IVE、IU、圭賢和燦烈等！今年初還有全球最大型的韓流文化節KCON在亞博舉行！

2025年一樣精彩，來年初已有多個韓團宣佈來港演出，更有多個日本及外國組合歌手準備來港開唱！一於同「亞博熊」繼續發掘更多精彩表演！

「亞博盛事大抽獎」

為了慶祝20週年，亞博打響頭炮推出第一季「亞博盛事大抽獎」活動，5位幸運兒將會獲得「2025盛事通行證」，可於 2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期間自選任何一項亞博舉行的盛事並獲得門票２張，非常吸引！



參加辦法：

活動第一季由11月18日至12月8日，只需要下載 亞博館手機App，免費登記成為 AsiaWorld-Club 會員，完成簡單問卷就可參加抽獎贏取「2025盛事通行證」！立即下載參加大抽獎！



立即參加：

https://bit.ly/4elLTOw

* 是次活動由亞洲國際博覽館舉辦，參加者可參考有關活動條款及細則

* 推廣生意的競賽牌照號碼: 59395 (由亞洲國際博覽館提供)

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