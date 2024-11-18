公開戀愛5次的李東健：公開戀情是對女生的尊重！5任明星女友再引關注

明星戀愛是否要公開呢？ 這個話題在最新一期的《我家的熊孩子》播出後引爆韓網熱議。

當天的節目中成員們和「母親復仇者聯盟」在巴士上出題考驗母親們對自己兒子的了解程度。 許卿煥問李東健的母親：「哇，這個問題有點勁爆，『我兒子公開戀愛的次數是幾次？』」引發全場爆笑。李東健的母親回答「3次」。



然而在演播室觀看錄像的李東健父親卻答出了正確答案：「是5次」，聽得其他嘉賓驚歎不已。 他接著說道：「這孩子每次談戀愛都公開。 我問他『你是藝人啊，為什麼不藏著呢？』他卻說那是對對方的尊重...... 不過他也因此得了『椅子王』的綽號。」替兒子分享了他的戀愛原則。



1980年出生的李東健，從出道至今一共有過5段廣為人知的戀情，每一任都是大名鼎鼎的女藝人。 李東健第一位公開的圈內女友是演員金玟廷，他倆因為合作了2002年的《關於反穿繡花繡理由的想像》而發展成為戀人，是因戲結緣的例子，只不過戀情公開後僅1年6個月就分道揚鑣。



李東健的第二段圈內戀情對象是韓智慧，2004年一起合作了《新娘18歲》後假戲真做交往了4年，獲得了不少CP粉們的支持，可惜的是最終仍無緣步入婚姻殿堂，各自有了全新的生活。 如今韓智慧已嫁給一名檢察官，慢慢淡出了娛樂圈。



李東健的第三任女友則是女演員車藝蓮！對，就是男演員朱相昱的妻子。 她和李東健在電視劇《明星的戀人》裡客串演出，由此發展為戀人。



李東健第四段戀情的女主是K-POP圈的愛豆，T-ara的芝妍，當初兩人克服了13歲的年齡差甜蜜相戀，一個是男演員，一個是女愛豆，戀情公開後備受關注。 兩人在2005年合作了中韓合作影片《邂逅》，因長期在中國拍攝、互相依靠，自然而然地成為了戀人，但2017年兩人正式分手。



李東健第五段戀情終於修成了正果，2017年和一起拍攝《月桂樹西裝店的紳士們》的女主角趙胤熙傳出戀情，童年5月，李在自己的官方粉絲俱樂部宣布已和趙胤熙完成婚姻登記，並在準備結婚的過程中擁有了新生命，正以感恩的心情期待孩子的降臨。 9月二人在首爾舉行了非公開婚禮，並於12月凌晨喜得千金。 遺憾的是李東健的這段婚姻僅維持了3年，2020年5月28日雙方經紀公司證實兩人已於5月22日在首爾家庭法院完成離婚調解程序，女兒撫養權歸趙胤熙所有。



李東健關於公開戀愛的言論通過父親之口曝光後即刻在韓網掀起熱議，不少網友表示：「很透明啊，有什麼好罵的？？ 又不是出軌..... 頂著這張臉哪怕談10次戀愛也不為過啊，而且每一任都談好幾年」、「普通醜男談的次數10個手指頭都不一定數得過來，他這種帥哥活了這麼多年才談了5個而已，如果是我的話......」、「趙胤熙是痛苦的單身媽媽，李東健卻自由自在」、「 站在女方角度考慮的話，男友談戀愛了卻一直隱瞞，會讓我不開心，他這種想法很正確啊」、「太炫耀了，為了前妻和女兒，也應該管好父母的嘴啊」、「每次李東健出來，和他談過戀愛的女生都會被提及，對女藝人來說，她們應該想撇清吧」等。

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