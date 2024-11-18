巡演也是超高速！「怪物新人」BABYMONSTER出道不到一年宣布举行世界巡演，明年1月首尔开唱！

今日（18）YG娱乐公布 BABYMONSTER 将在明年举行《2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ANNOUNCEMENT》世界巡回演唱会。

BABYMONSTER 将在明年1月以首尔为开端，2月前往美国新泽西，3月前往洛杉矶，之后还将追加场次。YG娱乐表示：「BABYMONSTER 虽然是正式出道不到一年的新人，但是从发行首张正规专辑到举办世界巡演，以史无前例的速度完成了超大型项目。」



今年4月 Ahyeon（郑雅譞）加入后以完整体出道的 BABYMONSTER，在4月发行首张迷你专辑《BABYMONS7ER》，接著还在东京、雅加达、台北、曼谷和首尔举行粉丝见面会，还登上日本最大音乐节「Summer Sonic 2024」，展开多样的活动。



本月1日发行正规一辑《DRIP》也获的好成绩，主打歌〈DRIP〉在全球（Billboard Global Excl.U.S）和 Billboard Global 200中分别排在第16位和第30位，刷新自身最高排名。



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